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8萬貨櫃塞沙凡納港 喬州盼聯邦伸援

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州沙凡納港碼頭工人日夜加班卸貨。(美聯社)
喬治亞州沙凡納港碼頭工人日夜加班卸貨。(美聯社)

為解決近八萬個貨櫃堆放在全美第三大規模的「喬治亞州沙凡納(Savannah)貨櫃港」問題，喬州官員正與聯邦政府和鐵路當局進行談判，希望通過增加內陸的四個貨櫃儲存站來舒緩壅堵。

這些貨櫃目前仍在等候船隻或卡車將其運至目的地或倉庫，其數量比疫情流行前平均高出約60%。其中約有700個貨櫃已滯留該港超過一個月。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，根據喬州所提出的計畫，該港貨櫃可先運往接近其最終目的地的儲貨站等待提貨，以減少港口的壓力。據喬州港務局(Georgia Ports Authority)稱，其中兩個儲貨站位於喬州，一個靠近亞特蘭大，一個靠近道爾頓(Dalton)。

該計畫並要求聯邦撥出部分資金協助。

由於全球供應鏈混亂，造成了全球經濟在時間和成本上的增加。白宮上周已表示正採取行動，使洛杉磯和長灘這兩大貨櫃港能夠24小時運作。

周三勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)公布的數據顯示，上月消費者價格指數(consumer price index, CPI)上漲0.4%，其中食品和租金占漲幅的一半以上。在過去的12個月中，CPI上漲了5.4%。

沙凡納港在過去一年已增加了近400名工人，將其總勞動力擴大到約1520人，近日更日以繼夜地工作，以緩解港口貨櫃堆積如山的問題，當局目前還有許多進行中的大型計畫以增加該港的整體能力，包括將停泊區擴建，以容納更大的貨櫃船。

然而現在該港嚴重堵塞的問題持續惡化，目前有20到25艘貨船排成一列停在海上等待入港，這些貨船在前排船隻卸貨前只能繼續漂流港口附近海面而無法停靠。

喬州港務局執行董事李奇(Griff Lynch)表示，擴建計畫無法解決燃眉之急。他表示，該港從來沒有塞成這樣，他因此感到無比的壓力及挫敗感。

圖為喬治亞州沙凡納港堆積的貨櫃。(美聯社)
圖為喬治亞州沙凡納港堆積的貨櫃。(美聯社)

喬州 亞特蘭大 租金

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