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年輕鋼琴家黎卓宇： 單純享受音樂最幸福

記者王明心╱北卡羅來納州報導
即使只是在琴店坐下隨意彈彈，黎卓宇也全心投入。(記者王明心/攝影)
即使只是在琴店坐下隨意彈彈，黎卓宇也全心投入。(記者王明心/攝影)

2015年在莫斯科贏得柴可夫斯基國際比賽銀牌的黎卓宇(George Li)，上周末與北卡交響樂團合作，在茉曼蒂音樂廳(Meymandi Concert Hall)舉行兩場音樂會，這是該樂團疫情後的第一場實體音樂會，可見對他的重視。他演出之餘並接受採訪分享學琴之路與自己對音樂的熱愛。

黎卓宇說，父母喜愛古典音樂，但在文化大革命中成長的他們沒有機會學習。來美後，家中常播放古典音樂電台的節目，爸媽也帶著姐弟倆去音樂會聆聽。姐姐開始學鋼琴後，幼小的他在旁邊耳濡目染，媽媽形容他一聽到鋼琴聲，「兩隻眼睛都亮起來」，父母因此在他四歲半時，就帶他去上鋼琴課，自己也從此熱愛雙手滑過黑白琴鍵的音符。

第一個鋼琴老師楊鏡釧發現了黎卓宇天賦，黎卓宇至今感恩楊老師對他基本功的訓練，為其音樂道路奠下紮實基礎。之後的殷承宗老師訓練他對音色的掌握，帶他到超越彈奏本身的音樂境界。10歲時他在波士頓的史坦威音樂廳舉行首次獨奏，11歲在卡內基音樂廳表演， 2011年應邀在白宮國宴上，為當時總統歐巴馬和來訪的德國總理默克爾表演。

黎卓宇演奏時的飛揚神采。(黎卓宇提供)
黎卓宇演奏時的飛揚神采。(黎卓宇提供)

他多次得到樂壇極具分量的獎項，包括國際青年音樂藝術家(YCA)首獎、吉爾莫(Gilmore)青年藝術家大獎、Avery Fisher音樂職業生涯大獎、柴可夫斯基國際比賽銀牌等，迅速在國際樂壇建立聲譽，也定期與世界頂級管弦樂隊和指揮家合作演出。

華盛頓郵報稱其「技巧令人震撼，演奏具有雷霆般的氣勢和極富深度的音樂解讀」，紐約時報說他對柴可夫斯基作品的演繹是「真正的啟示」(real revelation)。

現年26歲的他沒有被盛名所累，也沒有迷失在榮耀中。他單純覺得彈鋼琴是件幸福的事，他提到，古典音樂要求自律和堅持，鼓勵學琴的孩子保持對音樂的熱情，並聽從老師的指導，注重基本功，有了紮實底子後，再把自己對音樂的感受放入其中，不是想怎麼彈就怎麼彈。

演奏完畢，全體觀眾起立喝彩。(記者王明心/攝影)
演奏完畢，全體觀眾起立喝彩。(記者王明心/攝影)
黎卓宇和前去聆聽他音樂會的部分華裔青少年合影。(柯秀亭提供)
黎卓宇和前去聆聽他音樂會的部分華裔青少年合影。(柯秀亭提供)

不彈琴時，他喜歡讀詩、看球賽、看書、和朋友相聚。他畢業自哈佛大學與新英格蘭音樂學院聯合設立的教育計畫，取得英國文學學士和音樂碩士學位。他用音樂表達自己，也用音樂和別人交流，希望能把這份對音樂的愛與其他學琴孩子分享。

曾列史坦威名人榜的「冠軍名師」柯秀亭負責他在北卡的日程，她說，幾天和他朝夕相處的感受只能用「嚇到」形容，因為黎卓宇無論什麼曲子都能馬上坐下彈出，且彈奏功力令她「無法呼吸」，難怪能隨時替代大師上場。她說，音樂廳更衣室裡的破鋼琴，在他的雙手下賦予了新的音量和音色，只要有鋼琴，「他就玩得很開心」。

黎卓宇與北卡交響樂團合作演奏帕格尼尼主題狂想曲。(柯秀亭提供)
黎卓宇與北卡交響樂團合作演奏帕格尼尼主題狂想曲。(柯秀亭提供)
黎卓宇和學琴的孩子開心對話。(柯秀亭提供)
黎卓宇和學琴的孩子開心對話。(柯秀亭提供)

北卡 紐約時報 新英格蘭

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