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台藝會四校卡拉OK 高歌慶雙十

記者王明心╱北卡羅來納州報導
評審(左上角起順時針): 譚逸心、黃文慶、蔡令傑、林依萱、廖君旻、潘可華。(活動截圖)
評審(左上角起順時針): 譚逸心、黃文慶、蔡令傑、林依萱、廖君旻、潘可華。(活動截圖)

為慶祝雙十國慶，台藝會舉行四校卡拉OK大賽，由杜克、北卡州大、北卡大學，和北卡中央大學及社區人士合組的隊伍參賽，經過激烈競爭，最後由北卡大學隊奪魁。主辦單位說希望這種以歌會友的方式，能增進北卡僑胞與台灣留學生的交流，讓觀眾直接參與，網路票選出最佳人緣獎和最佳表演獎，投票者可獲中獎機會。

台藝會自2017年起，每年都在十月份舉辦卡拉OK大賽，邀請北卡各社團參加，北卡留學生也踴躍參加。2017及18年皆以個人賽進行，2019年開始以團體積分賽分式進行。因為疫情，2020年的比賽改為線上方式，並直播比賽過程。今年原本要恢復現場比賽，但因美國8月底疫情又回溫，主辦單位與各校隊長討論後，今年維持線上方式。

比賽由黃光榮主持、莊弘穎編輯、白人豪場控。評審涵蓋美台兩地人士，包括台藝會前主席譚逸心 、台灣大型電視歌唱比賽「台灣那麼旺Taiwan NO.1」百萬冠軍得主廖君旻、北卡中年小虎隊「RTP BOYZ」創始成員之一黃文慶、另一位創始成員蔡令傑、喜歡唱歌的哈佛學霸林依萱、第一屆北卡四校卡ok大賽冠軍潘可華。

各隊隊長(左上角起順時針) : 北卡大學張世穎 、杜克大學焦啟倫、北卡州大歐庭豪...
各隊隊長(左上角起順時針) : 北卡大學張世穎 、杜克大學焦啟倫、北卡州大歐庭豪、社會大學魏銘佑。(活動截圖)
華協副會長黃光榮負責籌劃、主持。(活動截圖)
華協副會長黃光榮負責籌劃、主持。(活動截圖)

比賽分五輪基分賽，經過賽前公開抽籤決定，第一輪國語歌曲，第二輪任意語別，第三輪國語歌曲，第四輪英語歌曲，最後一輪台語歌曲。經過評審依咬字音色、音準節奏、表演效果、歌曲詮釋等評分標準，定出最後得獎名次，分別是北卡大學隊、北卡中央大學與社會大學隊、杜克隊、北卡州大隊，各獲200至50元獎金。

觀眾也沒閒著，比賽期間在網路上直接票選最佳表演獎，得獎者依序為張世穎、 陳宗平、吳美嫻，和最佳人緣獎，得獎人賴念群、柯劭珩、葉子新，各獲50元至20元的餐廳禮券。此外，主辦單位隨機抽出10位參與網路投票的觀眾，贈送10張超市禮券。

負責籌劃的黃光榮說看到這些學子及僑胞的歡笑與熱忱，只希望可以把比賽辦得更好，讓更多人能參加。他感謝大亞洲超市、Pretzel Twister at Southpoint, Akashi日本料理、當豬愛上包等企業熱心贊助社區公益活動。

為慶祝雙十國慶，台藝會舉行四校卡拉OK大賽。(活動截圖)
為慶祝雙十國慶，台藝會舉行四校卡拉OK大賽。(活動截圖)

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