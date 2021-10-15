亞特蘭大城中區 西岸科技巨頭首選 人才招募戰激烈

由於高品質且多樣性的人才，亞特蘭大城中區現在是希望在亞城落戶的西岸科技巨頭的首選地。圖為喬治亞理工旁邊Tech Sqaure的coda辦公大樓。(codatechsquare.com網站)

由於高品質且多樣的人才，亞特蘭大 城中區現在是希望在亞城落戶的西岸科技巨頭的首選地。思科系統公司(Cisco Systems)周三表示，將在城中區科技廣場(Tech Square)的coda園區開設創新辦公室，計畫投資4100萬並雇用700名新員工。

根據喬州 科技協會(Technology Association of Georgia)的數據，截至11日，亞城地區有1134個軟體工程師職缺，平均年薪為9萬9200元。

根據代表科技公司尋找辦公室的JLL副總裁戈特哈德(Brooke Gothard)說，思科在城中區落戶，仍須面臨激烈的人才招募戰。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，微軟今年在城中區的大西洋站(Atlanta Station)開設了辦公室；谷歌今年稍晚將入駐市中心1105 West Peachtree的新辦公大樓；Mailchimp上個月同意以120億元被Intuit收購，其總部將遷至位於亞城環城步道(Beltline)旁，Eastside Midtown區域的一個新辦公大樓。

除了科技公司外，思科也需要與其他產業競爭員工。Railroad Norfolk Southern的新城中區總部預計將於今年開業；NCR於2018年開始其城中區總部營運；健保服務提供商Anthem亦位於該區；Visa上個月表示計畫在城中區增加1000個工作。

思科落戶的所在地coda，是由喬治亞理工(Georgia Tech)和波特曼控股公司(Portman Holdings)開發，為科技業提供辦公空間。15年前，該地還僅是一個停車場。今天，它是座價值3.75億的辦公大樓，供喬治亞理工的研究人員及其企業夥伴使用。目前租戶包括Keysight Technologies、WeWork以及DataBank等。

史密斯說，該辦公室提供企業「從喬治亞理工獲得實習生和入門級技術人才的絕佳機會」。

為提高公司的勞工多樣性，西岸科技公司也被亞城的非裔 科技人才所吸引。根據國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)的數據，喬州州立大學(GSU)在2019年招收了近1萬1500名非裔本科生。而擁有大型工程學院的肯尼索州立大學(KSU)、喬治亞理工和亞特蘭大大學中心(Atlanta University Center)學院每年都有數百名非裔畢業生。

思科選擇此地的另一原因是與喬州的連結深厚。思科在亞城已設有兩個辦事處，其首席執行官羅賓斯(Chuck Robbins)則來自谷內郡(Gwinnett)。