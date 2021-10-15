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房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

全美最熱房市 美東南坦帕、夏樂、亞城分居第4、6、9

記者王政賢╱綜合報導

疫情使得全美購房活動受到打擊，但自去年秋季後房市反彈，某些地區並復甦劇烈。根據商業期刊(Business Journals)利用Zillow Group Inc.針對全美75個都會區至今年7月31日截止的五年、一年、六個月及一個月的房價和價差變化分析所做的「全美最熱門房產市場」排名，愛達荷州的波伊西(Boise)居冠，德州奧斯汀第二，鳳凰城第三。東南區的佛州坦帕(Tampa)、北卡夏樂、喬州亞特蘭大以及田納西州諾克斯維爾(Knoxville)則分別排名第四、六、九及十位。

僅在過去六個月中，坦帕的房產中位數超過了29.5萬，增長了15%。夏樂房屋中位價超過30.3萬，增長了13%。亞城則為約30.1萬，成長12%。

根據Canopy MLS的最新數據，2021年8月，夏樂周圍地區16個郡的住宅銷售穩定。 與前年同期銷售額相比，增長了3.5%。與2021年7月相比，單戶住宅、公寓和聯排別墅(townhomes)的成交量增長了3.2%。

該排名中的北卡其他熱門市場還包括第16名溫斯頓-塞勒姆(Winston-Salem)和第21名格林斯博羅(Greensboro)。

夏樂地區歷來強勁的經濟，解釋了為什麼每天約有100人搬入該地，這也推動了對當地房市的需求。2018年至2019年間，夏樂的工作崗位增加了2.3%，相當於2萬7300多個。未來十年的就業增長率預計為45.2%，高於全美平均33.5%。同時，夏樂房地產相對實惠。獨立屋的價格約為30萬元，聯排別墅的價格約為20萬元，這使得夏樂對房產投資者來說特別有價值。

北卡 田納西州 喬州

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