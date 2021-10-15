多若維爾市 宣布今年10．10為台灣日

部分貴賓們合影。右起蓋爾曼，王翼龍。(僑教中心提供)

喬治亞州多若維爾市(Doraville)市長蓋爾曼(Joseph Geierman)於11日市政會期中，宣布今年10月10日為台灣 日(Taiwan Day)，並將裱框宣言贈予駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處處長王翼龍。

當天出席的還有僑教中心主任賴麗瑩、世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會會長邱婷蘭暨團隊近20人等。

蓋爾曼宣讀宣言：經文處過去數十載不遺餘力支持台灣與美東南區雙邊經濟、貿易、教育和文化交流；且台灣創業家辛勤貢獻使該市更繁榮，並協助台灣與該市關係更緊密。適逢疫情期間，台灣是全球抗疫的重要夥伴，為嘉惠台灣和美國，促進防疫 與公共衛生，特宣布10月10日為台灣日。 當天部分貴賓與宣言書合影。左起：賴麗瑩、袁曉明、王翼龍、邱婷蘭。(記者閻尚恩／攝影) 世華亞城分會也有多人參與當天活動。(經文處臉書)

王翼龍則表示任期間深刻感受到美東南區的溫暖支持，台灣社群人口近年在喬州如指數般成長，熱心貢獻經濟、文化各領域，民間組織則促進台灣與多若維爾市發展關係；防疫期間各方嘗試各種合作，相信未來有更多機會強化台灣與美東南的盟友夥伴關係。

蓋爾曼表示他曾造訪台灣，對其自由、民主、人權、經濟建設，留下美好且深刻印象。他說，下一步不排除城市對城市層級的官方或非官方合作機會，增進該市與台灣各方面的互惠雙贏關係。