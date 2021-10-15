我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

多若維爾市 宣布今年10．10為台灣日

記者閻尚恩╱特蘭大報導
部分貴賓們合影。右起蓋爾曼，王翼龍。(僑教中心提供)
部分貴賓們合影。右起蓋爾曼，王翼龍。(僑教中心提供)

喬治亞州多若維爾市(Doraville)市長蓋爾曼(Joseph Geierman)於11日市政會期中，宣布今年10月10日為台灣日(Taiwan Day)，並將裱框宣言贈予駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍。

當天出席的還有僑教中心主任賴麗瑩、世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會會長邱婷蘭暨團隊近20人等。

蓋爾曼宣讀宣言：經文處過去數十載不遺餘力支持台灣與美東南區雙邊經濟、貿易、教育和文化交流；且台灣創業家辛勤貢獻使該市更繁榮，並協助台灣與該市關係更緊密。適逢疫情期間，台灣是全球抗疫的重要夥伴，為嘉惠台灣和美國，促進防疫與公共衛生，特宣布10月10日為台灣日。

當天部分貴賓與宣言書合影。左起：賴麗瑩、袁曉明、王翼龍、邱婷蘭。(記者閻尚恩／攝...
當天部分貴賓與宣言書合影。左起：賴麗瑩、袁曉明、王翼龍、邱婷蘭。(記者閻尚恩／攝影)
世華亞城分會也有多人參與當天活動。(經文處臉書)
世華亞城分會也有多人參與當天活動。(經文處臉書)

王翼龍則表示任期間深刻感受到美東南區的溫暖支持，台灣社群人口近年在喬州如指數般成長，熱心貢獻經濟、文化各領域，民間組織則促進台灣與多若維爾市發展關係；防疫期間各方嘗試各種合作，相信未來有更多機會強化台灣與美東南的盟友夥伴關係。

蓋爾曼表示他曾造訪台灣，對其自由、民主、人權、經濟建設，留下美好且深刻印象。他說，下一步不排除城市對城市層級的官方或非官方合作機會，增進該市與台灣各方面的互惠雙贏關係。

當天部分與會貴賓們合影。(經文處臉書)
當天部分與會貴賓們合影。(經文處臉書)

台灣 亞特蘭大 防疫

上一則

疏通客流迎旺季 雷根機場增安檢大廳11/9正式啟用

下一則

亞市高中2校區遭威脅關閉 校園警察將恢復

延伸閱讀

芝加哥節日購物提前上路 今年預料折扣不大

芝加哥節日購物提前上路 今年預料折扣不大
足球／內馬爾萌生退意 明年世界杯恐最後一戰

足球／內馬爾萌生退意 明年世界杯恐最後一戰
美2學者摘諾貝爾醫學獎 研究感知受體有助開發止痛藥

美2學者摘諾貝爾醫學獎 研究感知受體有助開發止痛藥
舊金山碼頭公園 疑遭縱火破壞

舊金山碼頭公園 疑遭縱火破壞
理財Q&A／討債自動終止 破產者喘口氣

理財Q&A／討債自動終止 破產者喘口氣
德州夫妻戴口罩被趕出餐廳引風波 老闆拒認錯

德州夫妻戴口罩被趕出餐廳引風波 老闆拒認錯

熱門新聞

羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
德州州長艾伯特籌款自建邊牆，終於有一筆大捐款。(WeBuildtheWall)

德州建邊牆 僅川普金主掏錢

2021-10-07 11:38

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆