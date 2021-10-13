我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

亞特蘭大榮光聯誼會 升旗慶祝雙十

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
國旗在樂聲中冉冉上升。(記者林昱瑄／攝影)
國旗在樂聲中冉冉上升。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大榮光聯誼會10日舉辦了慶祝中華民國110年國慶升旗典禮，當天艷陽高照，僑胞們齊唱美國及中華民國國歌，並在國旗歌的樂音下看著旗幟冉冉升起飄揚。

當天陽光普照，升旗典禮在僑教中心室外停車場舉行。(記者林昱瑄／攝影)
當天陽光普照，升旗典禮在僑教中心室外停車場舉行。(記者林昱瑄／攝影)

右起賴麗瑩，王翼龍，艾肯(Eva Aiken)，王本桓。(記者林昱瑄／攝影)
右起賴麗瑩，王翼龍，艾肯(Eva Aiken)，王本桓。(記者林昱瑄／攝影)

眾人向國旗敬禮。前為榮光會會長王本桓，後排左一為駐亞特蘭大經文處處長王翼龍。(記...
眾人向國旗敬禮。前為榮光會會長王本桓，後排左一為駐亞特蘭大經文處處長王翼龍。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍，向大家說明疫情期間辦事處的工作成果。他說，駐處希望增加台灣以及美東南區的交流及認識，像是最近台灣與肯州簽屬高等教育合作備忘錄以及與喬州簽署駕照互惠協議等。他也希望僑胞們在疫情期間保持正向積極思考，注重身體健康。

榮光會會員們精神抖擻參加國慶升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)
榮光會會員們精神抖擻參加國慶升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)

王翼龍說明疫情期間辦事處的工作成果。(記者林昱瑄／攝影)
王翼龍說明疫情期間辦事處的工作成果。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩表示，大家要懷著感恩心情來慶祝國慶，緬懷先烈前人的貢獻及努力。她並提到全球經濟論壇的全球競爭力報告，台灣是四大創新國之一；洛桑管理學院去年評比，台灣在全球競爭力排第八位；台灣的經濟成長率名列前茅；也在聯合國世界快樂報告排名全世界第19，是東亞第一名。她說，大家要珍愛我們的國家，讓世界看到台灣。

眾人高呼台灣自由民主萬歲。(記者林昱瑄／攝影)
眾人高呼台灣自由民主萬歲。(記者林昱瑄／攝影)

任期於8月底結束的僑務委員王祥瑞也感謝榮光會對僑社的付出，以及在他六年任期內的協助。

王本桓感謝大家出席升旗典禮，慶賀雙十國慶。(記者林昱瑄／攝影)
王本桓感謝大家出席升旗典禮，慶賀雙十國慶。(記者林昱瑄／攝影)

中華民國國軍退除役官兵輔導委員會頒發感謝狀予美籍的艾肯女士(Eva Aiken)...
中華民國國軍退除役官兵輔導委員會頒發感謝狀予美籍的艾肯女士(Eva Aiken)。(榮光會提供)

當天，榮光會並代表中華民國國軍退除役官兵輔導委員會，頒發感謝狀予美籍的艾肯女士(Eva Aiken)。會長王本桓表示，居住在喬州班寧堡(Fort Banning)40年的艾肯，長期接待中華民國受訓官兵逾500位，並協助榮光會，定期至二戰時期不幸於美受訓時罹難、葬在班寧堡的六位中華民國空軍墓前獻花，十分感佩她的付出並協助推動國民外交。

台灣 亞特蘭大 喬州

上一則

大華府薪資調查 逾半上班族覺「酬不抵勞」 1/3稱不加薪就走人

下一則

馬州手術費差異大 額外付費達上萬元

延伸閱讀

聖地牙哥台灣鄉親健行 歡慶中華民國雙十國慶

聖地牙哥台灣鄉親健行 歡慶中華民國雙十國慶
蕭美琴：美華僑慶祝觀點與台不同 藍委怒：把話說清楚

蕭美琴：美華僑慶祝觀點與台不同 藍委怒：把話說清楚
美東南大鵬之友與台灣好友田在勱歡聚

美東南大鵬之友與台灣好友田在勱歡聚
「小台北」雙十升旗 華洋政要雲集

「小台北」雙十升旗 華洋政要雲集
蔡英文雙十講話提48次台灣 中華民國僅6次

蔡英文雙十講話提48次台灣 中華民國僅6次
FASCA亞特蘭大志工 圖書館推廣中秋節文化

FASCA亞特蘭大志工 圖書館推廣中秋節文化

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手