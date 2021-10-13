亞特蘭大榮光聯誼會 升旗慶祝雙十

國旗在樂聲中冉冉上升。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 榮光聯誼會10日舉辦了慶祝中華民國110年國慶升旗典禮，當天艷陽高照，僑胞們齊唱美國及中華民國國歌，並在國旗歌的樂音下看著旗幟冉冉升起飄揚。

當天陽光普照，升旗典禮在僑教中心室外停車場舉行。(記者林昱瑄／攝影)

右起賴麗瑩，王翼龍，艾肯(Eva Aiken)，王本桓。(記者林昱瑄／攝影)

眾人向國旗敬禮。前為榮光會會長王本桓，後排左一為駐亞特蘭大經文處處長王翼龍。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍，向大家說明疫情期間辦事處的工作成果。他說，駐處希望增加台灣 以及美東南區的交流及認識，像是最近台灣與肯州簽屬高等教育合作備忘錄以及與喬州 簽署駕照互惠協議等。他也希望僑胞們在疫情期間保持正向積極思考，注重身體健康。

榮光會會員們精神抖擻參加國慶升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)

王翼龍說明疫情期間辦事處的工作成果。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩表示，大家要懷著感恩心情來慶祝國慶，緬懷先烈前人的貢獻及努力。她並提到全球經濟論壇的全球競爭力報告，台灣是四大創新國之一；洛桑管理學院去年評比，台灣在全球競爭力排第八位；台灣的經濟成長率名列前茅；也在聯合國世界快樂報告排名全世界第19，是東亞第一名。她說，大家要珍愛我們的國家，讓世界看到台灣。

眾人高呼台灣自由民主萬歲。(記者林昱瑄／攝影)

任期於8月底結束的僑務委員王祥瑞也感謝榮光會對僑社的付出，以及在他六年任期內的協助。

王本桓感謝大家出席升旗典禮，慶賀雙十國慶。(記者林昱瑄／攝影)

中華民國國軍退除役官兵輔導委員會頒發感謝狀予美籍的艾肯女士(Eva Aiken)。(榮光會提供)

當天，榮光會並代表中華民國國軍退除役官兵輔導委員會，頒發感謝狀予美籍的艾肯女士(Eva Aiken)。會長王本桓表示，居住在喬州班寧堡(Fort Banning)40年的艾肯，長期接待中華民國受訓官兵逾500位，並協助榮光會，定期至二戰時期不幸於美受訓時罹難、葬在班寧堡的六位中華民國空軍墓前獻花，十分感佩她的付出並協助推動國民外交。