亞特蘭大榮光聯誼會 升旗慶祝雙十
亞特蘭大榮光聯誼會10日舉辦了慶祝中華民國110年國慶升旗典禮，當天艷陽高照，僑胞們齊唱美國及中華民國國歌，並在國旗歌的樂音下看著旗幟冉冉升起飄揚。
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍，向大家說明疫情期間辦事處的工作成果。他說，駐處希望增加台灣以及美東南區的交流及認識，像是最近台灣與肯州簽屬高等教育合作備忘錄以及與喬州簽署駕照互惠協議等。他也希望僑胞們在疫情期間保持正向積極思考，注重身體健康。
亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩表示，大家要懷著感恩心情來慶祝國慶，緬懷先烈前人的貢獻及努力。她並提到全球經濟論壇的全球競爭力報告，台灣是四大創新國之一；洛桑管理學院去年評比，台灣在全球競爭力排第八位；台灣的經濟成長率名列前茅；也在聯合國世界快樂報告排名全世界第19，是東亞第一名。她說，大家要珍愛我們的國家，讓世界看到台灣。
任期於8月底結束的僑務委員王祥瑞也感謝榮光會對僑社的付出，以及在他六年任期內的協助。
當天，榮光會並代表中華民國國軍退除役官兵輔導委員會，頒發感謝狀予美籍的艾肯女士(Eva Aiken)。會長王本桓表示，居住在喬州班寧堡(Fort Banning)40年的艾肯，長期接待中華民國受訓官兵逾500位，並協助榮光會，定期至二戰時期不幸於美受訓時罹難、葬在班寧堡的六位中華民國空軍墓前獻花，十分感佩她的付出並協助推動國民外交。
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