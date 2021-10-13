北卡副州長稱LGBTQ「汙穢」 議員促下台

「黑人命也是命」(BLM)運動支持者到場向集會者叫囂，雙方激動對喊，警察擋在中間。(記者王明心/攝影)

北卡 共和黨副州長羅賓森(Mark Robinson)因在教會講道時，用「汙穢」(filth)一字形容LGBTQ族群，遭州議員傑克森(Jeff Jackson)要求辭職下台。支持羅賓森的家長11日在希爾斯博羅(Hillsborough)一中學聲援，不料引起「黑人命也是命」(BLM)運動支持者到場叫陣，「驕傲男孩」(Proud Boys)也來站台，雙方緊張對峙。

北卡州議員傑克森(Jeff Jackson)轉貼羅賓森稱同性戀汙穢的影片，要求他辭職下台。(取自議員臉書)

反右派團體「右翼觀察」(Right Wing Watch)6日將羅賓森6月在北卡一教會講道時，稱同性戀汙穢的影片放上推特，北卡第37區州民主黨議員傑克森7日轉貼至臉書，指責羅賓森公開歧視。他預測北卡共和黨2024年「絕對」會推羅賓森出來競選州長，「完全無法接受」，要求他辭職下台。他的呼求得到三名同黨議員的響應。

北卡副州長羅賓森(Mark Robinson)發起請願書簽署活動，呼籲民眾支持。(取自副州長臉書)

羅賓森7日曾發函回應總檢察長加蘭德(Merrick Garland)，指其控訴關心孩子教育 ，參加學區 董事會會議的家長為恐怖分子應受懲罰的說法極其荒謬。他說加蘭德此言只是想讓父母們閉嘴，結束其言論和抗議的自由。

羅賓森也於8日指出其中一位要求他辭職的議員目前正在參選，只是在利用副州長，獲取政治利益。他並發起請願書簽署活動，呼籲民眾支持。

此事引起白宮注意。白宮副新聞祕書貝茨(Andrew Bates)說羅賓森的話令人反感，領導者應維護每個人的尊嚴和權利，不是散播仇恨。羅賓森則於9日公布「絕不讓步」影片，表示他反對的不是LGBTQ族群，而是形同洗腦教育，教導孩子同性戀、跨性別的內容。他指出小學推薦的一本書中，描述小男孩希望切掉生殖器成為女孩；另一本書講論人獸交，還有一本選書裡有男男口交及性交的圖片和教導，他問：「這些真的應該在課堂裡出現嗎？」有熱心華人民眾立刻將這段發言加上中文字幕發表：

橙郡家長抗議公立學校將色情內容放入課程中，他們或發言，或禱告、或唱詩歌。(記者王明心／攝影)

即使抗議人群被驅散後，警察仍留守校門口，保護在裡面開學區董事會會議的人。(記者王明心/攝影)

而三角地區橙郡(Orange)學區董事會會議於11日晚間在A L Stanback初中舉行，一群家長在學校前集會，抗議公校將色情內容放入課程中。家長發言人Sarah說學校現在把種族主義和色情優先於教育之前。現場有人牽手圍圈禱告、吟唱詩歌。而當另一家長說話時，突然有幾個戴著「驕傲男孩」口罩的黑衣人向前站在身旁。

一名家長發言時，突然有戴著「驕傲男孩」口罩的黑衣人向前站在身旁，遭橙郡學區首席營運官艾伯理(Patrick Abele)驅趕後(上圖藍衣者)，移往馬路發言。(記者王明心/攝影)

BLM支持者也到場叫囂，發言人帕奇特(Kristie Puckett)說抗議者的反對限制了孩子的批判性思考能力，為什麼他們不能了解同性戀和跨性別傾向是自然顯露的？雙方激動對喊，情勢緊張，警察一直擋在兩群人中間。

集會家長原想進入參加會議，但被學區首席營運官艾伯理(Patrick Abele)擋在門外，說明因疫情顧慮，額滿為止。他向記者解釋家長事先沒有申請抗議活動，本就不該在校園抗議，後來以校園要關門為由，將所有人驅散。