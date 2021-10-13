教堂山中校線上論壇 顧泓彬談參選市長願景

由學生製作的教堂山論壇海報。(主辦單位提供)

北卡教堂山中文學校日前邀請該鎮市長和市議員候選人在線上舉行論壇，各抒政見。市長候選人顧泓彬表述她對建設教堂山的看法。校長何雲麗說每到選舉時刻便組織候選人論壇，由學生自願報名參加，藉此培養學生主動議政問政的態度。

教堂山候選人在論壇上發表政見，華人市民踴躍參與。(活動截圖)

四年前當選教堂山市議員的顧泓彬，今年挑戰現任市長海名格(Pam Hemminger)。她對主持人提問的七個問題提出了見解：

北卡教堂山中文學校邀請該鎮市長和市議員候選人在線上舉行論壇。(活動截圖)

●問：您對教堂山未來的願景是什麼？您將為小鎮帶來什麼價值？一旦上任，你會優先採取什麼行動來實現這一願景？

答：我希望看到教堂山平衡發展，保護環境的同時發展多樣性經濟，為不同階層的市民帶來經濟機會和健康生活。我將扶植多樣化的中小型商業企業，從資金、稅收、聯合商鋪、政策、培訓等多個角度給予支持；加強綠地、洪水 處理、樹林覆蓋面積在新開發專案中的環保要求；加強對公園、球場、文化藝術中心等公共娛樂設施的建設，使教堂山成為一個多樣、綠色、健康宜居的城市。

●問：對教堂山來說，何者較為重要？為居民建造新的住宅和商業空間，還是保護和改善現有居民的生活環境?

答：環境和住房的需要都需滿足，關鍵是如何保持平衡、協調發展。

●問：對教堂山目前的財政狀況有什麼看法？將採取什麼措施使財政基礎更加穩固？

答：教堂山的借貸項目最近幾年有突破性增長。為了適應高密度發展需要，市政的改建需要非常多的投入，從道路、停車場、給排水、到高層消防車、各種貸款 在今後三年內會超過1億，還貸支出將占總支出的將近20%。如果最近投資 的1100車位停車樓入不敷出，教堂山的財政將處於非常困難的境地。對於教堂山這樣一個小鎮來說，建這個停車樓將使市中心的交通更加惡化。這個為了協助開發商投資專案，由市政承建停車場非常不合理。教堂山目前只有年度財務規畫，我認為需要做中長期規畫，對各種市政需要有一個預估和長遠打算，而不是把必要的市政維護一推再拖，不顧風險為協助開放商開發地產投資巨型專案。

●問：對教堂山的經濟適用房有什麼計畫？有沒有其他的解決方案來幫助鎮裡的工作人員、教師、員警和消防隊員？

答：增加城市經濟適用房現在很多時候被開發商用來作為推進大型開發專案、規避環保要求的藉口。我認為我們需要以漸進的方式為不同經濟收入的階層提供住房，尤其是社區舊房改建的時候可以用稅收政策促進建造各種不同價位大小的房產，增加房產的市場多樣性。很多教師、員警、護士都需要這些中層價位的住房，但是在最近6至10年的時間裡，我們城市幾乎沒有任何這些價位的住房。這些工薪階層應該是經濟適用房的主要服務對象。

●問：你有什麼計畫來保持和改善我們的社區安全?

答：我認為最主要的措施是防患於未然。教堂山作為一個多族裔多樣化的社區尤其需要員警熟悉各種不同社區的情況，增強與社區的聯結。我曾經和員警一起走訪Northside社區，親眼看到他們幾乎叫得出社區裡每個市民的名字，平常做哪些事情，發現有異常情況會及時干預，有這樣的警署我感覺非常放心。

●問：你住在哪個社區？為什麼？在我們鎮上你最喜歡的地方是哪裡？

答：我住的社區叫Meadowmont，是個多樣性混合型社區，可輕鬆步行到小學、幼稚園、菜市場、健身房。社區內有數百萬豪宅也有廉租房，綠樹掩映，還有足球場、小湖和各種兒童遊樂場，是一個典型的宜居環保的優良環境。

●問：您有什麼計畫來減輕由極端天氣帶來的洪水、暴風所可能造成的災害？

答：解決方案需要以預防為主、長期規畫，同時需要有全社區參與的聯防措施。建設大型洪水設施往往花費巨大，而且嚴重破壞環境。可以把社區發動起來，通過免稅和貸款等措施，鼓勵各家安裝蓄水和雨水搜集裝置，同時強調鄰裡互助網路的重要性。

每個候選人都要遵守發言時間規定。(活動截圖)

當天的論壇由該校高中生負責，方梓喬(Teresa Fang)主持，穆昂傑(Jett Mu)、趙瑞(Raymond Zhao)、楊天睿(Raymond Yang)提問，楊安琪(Angela Yang)計時，還有製作海報等的幕後人員。除了學生，社區人士也伸出援手，華聯會長趙西隆協助邀請候選人，熱心家長王書功協助擬定問題。何雲麗說由候選人高度參與的意願可見，該校所辦的選舉論壇已經在當地建立影響力。