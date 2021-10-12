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慶雙十 駐亞城辦事處嘉賓雲集同舉杯＿

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
王翼龍致詞說明台灣與美東南六州的關係緊密。(記者林昱瑄／攝影)
王翼龍致詞說明台灣與美東南六州的關係緊密。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處8日在The Westin Atlanta Perimeter North舉行慶祝雙十國慶酒會。美東南區六州政要，包括阿拉巴馬州眾議長麥克考克謙(Mac McCutcheon)、肯塔基州州務卿亞當斯(Michael Adams)及喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)；台灣友邦瓜地馬拉、宏都拉斯、海地多國總領事，及包括僑務榮譽職人員及各僑社代表均到場祝賀，六州州長也以賀函或錄影致賀。

與會貴賓舉杯慶賀雙十國慶並祝中華民國(台灣)國運昌隆。(記者林昱瑄╱攝影)
與會貴賓舉杯慶賀雙十國慶並祝中華民國(台灣)國運昌隆。(記者林昱瑄╱攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，過去一年多來雖疫情肆虐，辦事處依舊完成了許多工作，包括了邀請到了台灣三位部長級人物與東南區交流舉辦視訊座談；推動轄區六州的參眾州議會通過友台決議案及聲明案，亦將於明年成立美東南區州議會台灣連線(Southeast States Legislature Taiwan Caucus)。東南多州亦達成與台灣關係的里程碑目標：包括台教育部與肯塔基州簽署了高等教育合作備忘錄、東南區三所學校與台灣大專院校簽署合作案、去年底南卡到台北設立經貿辦事處，台灣與喬州駕照互惠協議等，均可見台灣與美東南各州的關係緊密。

喬州州長坎普(Brian Kemp)捎來賀函慶賀雙十國慶。(記者林昱瑄／攝影)
喬州州長坎普(Brian Kemp)捎來賀函慶賀雙十國慶。(記者林昱瑄／攝影)

麥克考克謙說，阿州此一自1984年起與台灣締結姊妹州以來，情誼匪淺。他說台灣與美國是長時期的盟友，兩方都珍惜自由、民主、人權及法規。阿州十分歡迎未來有更多機會與台灣在經濟上合作，並鼓勵兩方人民進一步在文化，教育，及商業上交流。

拉芬斯伯格表示，喬州與台灣情誼特殊。台灣是世界的重要盟友、科技領頭羊，是中國人民自由的燈塔。他一想到台灣的國際定位，腦中便浮現繁榮、經濟創新和高品質生活。他表示，有些人不承認台灣在全球舞台上的地位。他鼓勵在中華人民共和國的言論升級之際，所有美國領導人應支持承認台灣並建立雙邊關係。

國慶酒會現場。(經文處提供)
國慶酒會現場。(經文處提供)
拉芬斯伯格表示，台灣是世界的重要盟友，是科技領頭羊。(記者林昱瑄／攝影)
拉芬斯伯格表示，台灣是世界的重要盟友，是科技領頭羊。(記者林昱瑄／攝影)

亞當斯則說，台灣與肯州的友誼自40年前開始。台灣除了是自由民主在亞洲的模範，也是肯州的最大出口國，更提供肯州逾2000個工作機會，並且與該州攜手合作，共享資訊及資源，提供教育機會。疫情間台灣人更展現了慷慨及大愛，捐獻了八萬個口罩，期望未來該州能更加深化與台灣的關係。

王翼龍伉儷(左二、三)以及貴賓：(左起)喬州州務卿拉芬斯伯格、肯塔基州州務卿亞當...
王翼龍伉儷(左二、三)以及貴賓：(左起)喬州州務卿拉芬斯伯格、肯塔基州州務卿亞當斯及阿拉巴馬州眾議長麥克考克謙。(記者林昱瑄／攝影)

當天由喬州衛斯理女子學院(Wesleyan College)學生萊菲爾德(Rebecca Layfield)演唱美國及中華民國國歌。王翼龍並邀請貴賓們上台，共同舉杯慶賀中華民國生日快樂。

王翼龍伉儷(左)在酒會入口歡迎貴賓們蒞臨。右為喬治亞州州長拉芬斯伯格。(記者林昱...
王翼龍伉儷(左)在酒會入口歡迎貴賓們蒞臨。右為喬治亞州州長拉芬斯伯格。(記者林昱瑄／攝影)
部分與會來賓們。(記者林昱瑄／攝影)
部分與會來賓們。(記者林昱瑄／攝影)

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