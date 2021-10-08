阿州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

遭縱火毀損的阿拉巴馬州蒙哥馬利市第一浸信會教堂內部一景。(美聯社)

具有192年歷史的阿拉巴馬州 蒙哥馬利市(Montgomery)地標性建築：第一浸信會教堂(First Baptist Church)，9月29日深夜至30日清晨間遭人縱火，內部一些設施遭燒毀，幸無人受傷。蒙市包括消防局在內的執法機關依據內部監視器錄像紀錄追蹤涉案人，已將來自中國的留學生嚴曉琴(音譯，Xiaoquin Yan)逮捕，現收押在蒙市拘留所，等候進一步調查。 遭人縱火後教堂內一景。(教堂臉書)

據了解，嫌犯這次在教堂犯案，共有四個現場，包括教堂主堂和辦公室等。主堂地毯由於使用防火材料製作，火勢無法充分燃燒擴大，才能免於毀滅性災難，但一些教會辦公室或接待場所則幾乎全毀。由於火災造成教堂內煙霧瀰漫和燒焦氣味，目前無法估計何時才能完全修復，損失金額約在2萬5000元左右。

法院資料顯示，嚴曉琴今年27歲，住址登記在阿州奧本市(Auburn)，已於6日上午過堂。由於嫌犯持有來自中國的留學生簽證 ，蒙哥馬利郡地區檢察官貝利(Daryl Bailey)日前已將其留學生簽證取消，該地地區法院法官甘尼斯(Monet Gaines)並將其保釋金提高為15萬元，且命令嫌犯接受精神醫生檢查評估，必要時須接受治療。檢方計畫以二級縱火罪(Second-Degree Arson)起訴嚴曉琴，如果成立，可能面臨2至20年的監禁。 遭縱火毀損的阿拉巴馬州蒙哥馬利市第一浸信會教堂內部一景。(美聯社)

居住在蒙市的一些華人 表示，以前在華人社區活動中均見過或認識嚴曉琴，在交往中感覺不出她有任何緃火理由，目前靜待有關單位調查結果出爐。

位於蒙市的「阿拉巴馬州中區華僑協會」和「蒙哥馬利華人基督教會」人員以及伯明罕華裔律師等，目前積極設法安排去拘留所探視嚴曉琴，並提供可能協助，例如聯絡其家人或親戚等。但由於疫情限制，當地政府對於探監有嚴格規定，一切尚在未定之中。