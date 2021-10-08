夏樂列名全美洪水管理最佳城市

聯邦緊急事務管理協會(FEMA)日前將夏樂列為全美洪水 管理最佳城市，為頂級「三級」城市，並降低了其防洪保險 費。

由於夏樂-梅克倫堡郡雨水服務系統(Charlotte-Mecklenburg Storm Water Services)改進了其基礎設施並增強全市洪水風險保護，包括提供洪水安全信息、洪泛區地圖資源，以及提供警報系統等，FEMA的評級指出，夏樂明顯優於全美洪水保險計畫(NFIP)所要求的洪泛區管理實踐規定。夏樂現在被列為全美參與FEMA的社區評定系統(CRS)的前1%，因此所有該地房產的洪水保險均可獲35%的折扣。

FEMA指出，平均40%的NFIP洪水保險索賠發生在高風險洪水區之外，因此使用洪水保險來保護房屋資產很重要，即便是在中低洪水風險地區。但不幸的是，許多屋主直到洪災 發生才發現其保單內未涵蓋洪水。

夏樂市政府網站指出，洪災是梅克倫堡郡最常見，也是造成最嚴重損失的天然災害。根據FEMA的統計，夏樂市當地洪水中83％是山洪；每年夏樂地區的降雨要多於西雅圖，而洪災造成的人員傷亡，則超過龍捲風和閃電的總和。