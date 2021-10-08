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史詩遊戲與蘋果纏鬥後 CEO買地防砍樹建房

記者王明心╱北卡羅來納州報導
石偉尼(Tim Sweeney)買下迪坡河(Deep River)流域的林地以保護生態環境。(取自Google Earth)
石偉尼(Tim Sweeney)買下迪坡河(Deep River)流域的林地以保護生態環境。(取自Google Earth)

繼和蘋果公司官司纏訟，10項指控9項敗訴，但唯一的勝訴項目卻讓所有遊戲公司因而擺脫蘋果的壟斷作法後，總部位於北卡凱瑞(Cary)的電子遊戲巨頭史詩遊戲(Epic Games)首席執行官石偉尼(Tim Sweeney)又有大動作。為保護環境，他在三角地區的雀森郡(Chatham)買下將近270畝的土地，以防止開發商砍樹建房。

根據該郡一份契約顯示，一家名為「雀森的130」(130 of Chatham)公司近日在錫勒城(Siler City)附近購買了一塊268畝，樹木繁茂的土地。三角商業雜誌(TBJ)表示這家公司的註冊代理人是石偉尼，之前也曾出於保護環境的緣故，多次使用該公司名義在北卡鄉間購買土地。

石偉尼在回覆媒體的電郵中表示，他在雀森郡購買的土地是一個自然保護專案的其中一部分，主要是保護洛基河(Rocky River)和貝內特低窪林地(Bennett Flatwoods)的生態。他解釋該專案與保護基金和州立公園合作，擴大洛基河和迪坡河(Deep River)匯流之地的州立公園用地。

為了保護自然，防止發展，石偉尼長期以來一直購買北卡農村地區的土地。今年稍早，他把在與田納西州交界的羅恩高地(Roan Highlands)所買的土地捐給阿什維爾保護區，創下北卡歷史上最大的私人土地捐贈記錄。他向TBJ雜誌表示他熱愛大自然，因著公司的成功，使他有能力購買未開發地區，「沒有什麼能比得上北卡的山脈」。

雀森郡曾經是「鄉下地方」，但隨著維克郡和杜倫郡(Durham)的向南發展，成為三角地區新建房的熱門地帶之一，建築公司不斷提出發展方案，要將農村開發成住宅區、辦公樓、購物中心。

至於與蘋果的訴訟，蘋果原本在判決後承諾讓該公司重返蘋果應用商店，但後來反悔。該公司網站和他個人推特都痛責蘋果撒謊，指其花一年的時間告訴全世界、法庭，和媒體，只要史詩答應遵守規則，歡迎他們重返，卻在他們答應之後，把他們放入黑名單，再度濫用壟斷權力，損害公平競爭精神和消費者選擇權。

石偉尼(Tim Sweeney)在其推特上指責蘋果公司再度濫用壟斷權力。(取自推...
石偉尼(Tim Sweeney)在其推特上指責蘋果公司再度濫用壟斷權力。(取自推特)
總部位於北卡凱瑞(Cary)的電子遊戲巨頭史詩遊戲(Epic Games)。(記...
總部位於北卡凱瑞(Cary)的電子遊戲巨頭史詩遊戲(Epic Games)。(記者王明心／攝影)
該公司網站指責蘋果撒謊。(取自Epic Games官網)
該公司網站指責蘋果撒謊。(取自Epic Games官網)

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