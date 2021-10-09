喬州官員：符合收入資格者可領糧食券福利 受新冠疫情影響 鼓勵上網申請 非公共負擔 不涉身分申請

泛亞社區中心聯合有關部門說明糧食券及相關福利。圖第三行中為泛亞副執行長維多莉亞．黃(Victoria Huynh)。(螢幕截屏)

亞特蘭大 泛亞社區服務中心(CPACS)日前召開線上會議，與會喬治亞州官員指出，任何符合聯邦認證限制的收入資格個人和家庭都可以申請「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP，俗稱糧食券 )，但由於新冠病毒疫情的影響，希望大家能上網完成申請。同時他們強調，糧食券不被視為公共負擔(Public Charge)，不會影響公民身分的申請。

申請糧食券、聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)、貧困家庭臨時補助(TANF)等福利，可上網：gateway.ga.gov上傳各類證明文件和查詢申請進度等。下載申請表的網站：https://dfcs.georgia.gov/services；更新電子福利轉帳計畫(Electronic Benefits Transfer，EBT)申請：https：//www.connectebt.com/gaebtclient，或電話：888-421-3281；無網路電腦設備者可電話：977-423-4746。

另外因應疫情期間，為彌補學生在家上網課而錯過學校餐食損失的家庭，原本便屬於糧食券計畫中的六歲以下兒童，及符合免費或減價學校餐點的兒童，都將被自動列入可以申請「疫期電子福利轉帳計畫」(簡稱P-EBT)簽帳卡，發放金額將取決於學生上網課和在學校上課的天數。P-EBT簽帳卡與SNAP簽帳卡同樣可以購買水果、蔬菜、肉品、乳製品、麵包、穀物或其他食品，但禁止購買酒精、香煙、藥物、熱食或非食物商品。

這項泛亞中心召開線上會議，由該中心副執行長維多莉亞‧黃(Victoria Huynh)主持，出席者分別來自喬州 人事廳、亞特蘭大法律援助、亞特蘭大拉丁裔協會和亞特蘭大食物銀行等代表，介紹申請食品券相關辦法和福利內容，如何獲得多語種翻譯服務，及法律方面問題與援助等。

統計顯示，喬州有13%的人沒有足夠食物。其中以族裔區分，最多的是非裔佔22%，其次是拉丁裔佔17%；以年齡區分，幼童佔15%，長者佔8%。為了讓人人都有飯吃，與會者指出，糧食券是聯邦政府發放給貧困家庭食物券的全國性計畫，具體實施是由各個州和地方機構執行和管理，在喬州便是由人事廳、家庭與兒童服務局負責。

喬州提供包括中文在內的各種免費語言翻譯人員，電話：404-657-5244，這項服務不收任何費用。有關糧食券詳情可致電：404-463-0168，有關EBT問題可電郵：[email protected]。而泛亞作為非營利組織會幫大家免費申請、填表、追蹤案例，並提供免費翻譯服務，可參閱中文訊息：https://cpacs.org/wp-content/uploads/2016/01/SNAP-Brochure-Chinese.pdf，或電話：678-824-6000。