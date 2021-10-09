打破新冠疫苗謠言 Q&A 一次了解全部

CDC製作對抗新冠病毒表格

隨著病例的增加，大部分華裔已接種新冠病毒COVID-19疫苗 ，但仍有一些地區的疫苗接種率較低。謠言和錯誤資訊的傳播速度可能比病毒快，導致對疫苗的信心下降。以下是聯邦疾病控制與預防中心(CDC)有關新冠疫苗的常見問題解答：

問：年輕健康的人需要接種疫苗嗎？

答：疫情 持續時間越長，出現更多證據顯示新冠病毒會導致長期健康問題，即使確診前沒有罹患其他慢性病的人也是如此。接種疫苗是非常有效預防新冠病毒相關的住院或死亡，比冒著罹患可能造成餘生處於嚴重健康狀况的疾病的風險，要安全得多。美國食品藥物管理局(FDA )授權和批准的疫苗，在預防住院率和死亡率方面非常有效。

問：新冠病毒疫苗會影響生育能力嗎？

答：新冠病毒疫苗不會影響生育能力。如果正想懷孕或未來想懷孕，CDC建議接種新冠病毒疫苗。沒有證據顯示任何疫苗，包括新冠病毒疫苗，會導致生育問題。事實上，想要懷孕的人接種疫苗可以防範懷孕期間感染不同的病毒。如果想懷孕，則無需在接種新冠病毒疫苗後避孕。

問：這些疫苗對目前懷孕或哺乳的人安全嗎？

答：安全。建議孕婦或哺乳期的女性接種新冠病毒疫苗。孕婦報告的副作用與其他人相同，並且沒有證據顯示接種疫苗會導致流產、死產或早產。然而，新冠病毒會增加懷孕期間的不良妊娠風險。與未懷孕的人相比，懷孕和最近懷孕的人更容易因新冠病毒而罹患重病，接種疫苗可以預防重病。最新報告還顯示，接種過 mRNA新冠病毒疫苗的母親，母乳中含有抗體，可以透過哺乳保護嬰兒。

問：新冠病毒疫苗似乎很快投入應用。我們怎樣知道它們是安全的？

答：疫苗通常是一步一步開發，公司要等到它們獲得最終批准後才能開始生產。但為了應付疫情蔓延當務之急，政府和業界在審查測試數據的同時投入了數百萬美元生產疫苗。為對抗疫情蔓延，FDA授權使用三種疫苗。與正式FDA批准程序相比，緊急使用授權在沒有跳過任何强制性安全檢查情況下，加快疫苗分發速度。大型臨床試驗證明疫苗是安全有效的，真實世界的經驗也證實這些發現。

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