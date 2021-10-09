如何減少出租房房東風險

作者專業保險經紀人Belinda Shu

房東 小企業主在管理出租房方面面臨著真正的挑戰，因為房東把他們所有辛勤工作的積蓄投資 房產上。這個新領域需要房東了解出租房業務風險，了解如何保護自己，減少風險。這就是我為什麼寫這篇文章的原因，它可以幫助您了解如何保護您的資產，減少出租物的風險。

1)有限責任公司如何保護您的出租物業免於責任？

當對有限責任公司(LLC)採取成功的法律行動並且您的集團承擔責任時，損害賠償僅限於公司的資產。以下是您的租賃業務為什麼要註冊有限責任公司的重要原因：

有限責任公司保護您的個人財產。保護您的儲蓄，並通過有限責任公司保護您在其他地方擁有的財產。其他個人資產，例如您的個人房屋或繼承的資金，通常通過成立有限責任公司來保護。

每個出租房註冊每個有限責任公司LLC可能是明智的。一些房東發現他們可以通過為每個房產，創建一個有限責任公司來進一步保護他們的房地產投資。這樣，如果您的一處財產因不可預見的原因被認定承擔責任並被追究責任，那麼您的其餘財產都是安全的。

2)通過強制要求購買租房者保險 (Renter Policy)

您會發現他們可能願意接受租房保險Renter。如果發生什麼事，他們的財物將受到保護，您也將受益，您可以用他們的責任險來支付您的財產損失，將您的風險轉移給租客，更好地保護您。如果承租人損壞了您的財產，您不需要支付免賠額，因為他們保單責任險將支付。

3)保持您的出租房得到良好維護非常重要。以下是一些建議：

每半年檢查一次。向您的租戶詢問是否需要維修。檢查樓梯，確保您的欄桿牢固地固定在每個樓梯間；確保您的家和您家附近安全無危險物。並請保留您與租戶之間的所有維修記錄和電子郵件記錄。

4)如果您有很多出租房屋，請考慮購買商業雨傘責任保險。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。需要進一步的信息和諮詢，可聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。