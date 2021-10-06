禁老師宣揚批判性種族理論 北卡強郡公校獲790萬經費

北卡 強斯頓郡(Johnston)公校 系統即將獲得790萬元，前提是學校老師們不能在課堂上宣揚「批判性種族理論」(CRT)。

根據保守主義者說法，批判性種族理論稱「美國 建立在種族主義之上，白人並從中受益」，此理論撕裂族群，應予禁止。

該郡委員會之前保留了應發給該校的790萬元資金，直到公校董事會通過一項政策才予以核發，就是如果教師在課堂上否定對美國社會有貢獻者的歷史價值、破壞美國憲法，或聲稱種族主義是美國生活中永久的一部分，將會受到紀律處分或被解雇。公校系統接受了這項要求，郡委員會因此4日投票通過，將790萬資金移交給學校。

強斯頓是北卡第七大學區，有3.7萬多名學生。根據新聞與觀察家報導，公校董事會主席薩頓(Todd Sutton)表示董事會成員感謝郡委員會提供了機會，期望大家共同努力向前發展，但批評人士抨擊這種要求形同「勒索」和「人質對峙」。

家長梅西耶(Rick Mercier)說，該郡公校系統急需資金來雇用校車司機和助教，郡董事會利用這種虛假議題來掌控資金，讓該郡像個來自不同時代的落後區域。

北卡共和黨副州長羅賓森(Mark Robinson)8月時曾發布報告，其中包括來自全州家長的抱怨，指責教師試圖向學生灌輸批判性種族理論思想，推廣馬克思主義和反美價值觀。民主黨州長庫伯(Roy Cooper)9月時否決了一項由共和黨議員通過的反批判種族理論法案，他說該法案「充滿陰謀論的政治」。