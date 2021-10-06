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鄭瑋佩參選北卡莫里斯維爾市議員 爭取全市41%亞裔支持

記者王明心／北卡羅來納州報導
鄭瑋佩(Patty Cheng)競選莫里斯維爾(Morrisville)市議員。(記者王明心／攝影)
鄭瑋佩(Patty Cheng)競選莫里斯維爾(Morrisville)市議員。(記者王明心／攝影)

北卡三角地區華人參政意願日益提高，繼凱瑞和教堂山市之後，三角科研園區腹地之一的莫里斯維爾市(Morrisville)，今年又有華裔鄭瑋佩(Patty Cheng)宣布，將以她在地成長和豐富工作經驗，角逐該市市議員席位。

鄭瑋佩(Patty Cheng)的競選宣傳單。(記者王明心／攝影)
鄭瑋佩(Patty Cheng)的競選宣傳單。(記者王明心／攝影)

五歲時隨家人自台灣新竹移民北卡三角地區的鄭瑋佩，成長背景和北卡有緊密關係。父親退休前在北卡中央大學圖書館工作，母親是北卡法院的系統分析師，她從北卡州大工業工程系畢業後，在維吉尼亞理工學院取得工業與系統工程碩士學位，是註冊商業分析師，獲工程基礎北卡認證，曾任高中數學教師、維克郡政府商業分析師等，現為北卡稅務部商業分析師。

工作之餘，鄭瑋佩積極參與當地公共服務，曾擔任莫里斯維爾預算委員會(CBPAP)成員、莫里斯維爾調整委員會副主席、當地雨水與水庫委員會成員、社區理事會司庫等，並在教會擔任青少年團契負責人。

在莫里斯維爾市住了13年，參與當地公共事務超過10年，她目睹該鎮從維克郡稅率最低之地到今日稅金逐年增加。她說，由於人口增長，過去八年該鎮預算增加了64%，但即使在COVID-19期間，社區服務減少，市議會也休會，稅金還是提高。

她表示，大多數市民完全不知道今年11月2日要發行的3700萬元債券，將使每個屋主稅金增加100多元。她表示，該市需要一個懂財政，知道如何有效使用稅款的市議員。

鄭瑋佩(Patty Cheng)說明即將發行的債券將使屋主多交稅，這是大部分該鎮...
鄭瑋佩(Patty Cheng)說明即將發行的債券將使屋主多交稅，這是大部分該鎮居民不知道的事。(取自其臉書)

為了讓莫里斯維爾市不要成為越來越負擔不起的地方，她倡議健全財政政策，主張在提出任何增稅計畫之前，先與當地居民溝通可能的影響；在開發計畫和綠地保護間取得平衡，並促進自住房的發展項目；重新評估城鎮娛樂設施政策，游泳池、棒球場、板球場、網球場等設施一旦建成，收入和維護設施成本要取得平衡。

鄭瑋佩(Patty Cheng)用四種語言懇請當地居民支持。(取自其競選網站)
鄭瑋佩(Patty Cheng)用四種語言懇請當地居民支持。(取自其競選網站)

鄭瑋佩說，她在三角地區住了40年，見證了該地的變化，莫里斯維爾市的地理位置更是「三角地區的心臟」，身為北卡註冊工程師和註冊商業分析師，她將確保該鎮居民從所繳的每一元稅款得到最大利益。

該市亞裔居民高達41.4%，她的移民背景讓她能理解英語非母語的人所面對的文化價值觀差異，而在美成長的歷程也讓她深知美國社會的脈絡，當選後將協助居民從繳交的稅金中，獲得最佳照顧與發展。

有興趣捐款、參與義工或與她互動者，可上網：https://patty4morrisville.com/

北卡 分析師 工作

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