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亞特蘭大台灣華語文中心揭牌成立

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
右起：楊彥純、范琪君、賴麗瑩、戴念華、林香蘭、邱婷蘭、顏經邦。(記者林昱瑄／攝影)
右起：楊彥純、范琪君、賴麗瑩、戴念華、林香蘭、邱婷蘭、顏經邦。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大台灣華語文學習中心2日揭牌成立，為全美首波成立的15所之一。當天現場設置了各類文化攤位，包括中國結、剪紙、臉譜、棋藝、茶藝、書法等，劉承璋並在活動中介紹皮影戲，亞特蘭大FASCA學員表演了精彩扯鈴。

現場的茶藝攤位。(記者林昱瑄／攝影)
現場的茶藝攤位。(記者林昱瑄／攝影)

劉承璋老師(左)現場介紹並示範皮影戲。(記者林昱瑄／攝影)
劉承璋老師(左)現場介紹並示範皮影戲。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，台灣華語文中心是將既有的中文學校K-12教育，拓展至成人華語文教育。目前全球僅有18個華語文中心，亞特蘭大則是目前美東南區唯一的一個。

美國家長與孩童對於現場的童玩很有興趣。(記者林昱瑄／攝影)
美國家長與孩童對於現場的童玩很有興趣。(記者林昱瑄／攝影)

該中心校長，同時也是亞特蘭大中文學校校長戴念華表示，該中心將與中文學校共享行政和教學資源，但因其學生為成人，將會調整教學貼近需求。

亞特蘭大台灣華語文學習中心揭牌成立。右起：戴念華、賴麗瑩、Michael Rhe...
亞特蘭大台灣華語文學習中心揭牌成立。右起：戴念華、賴麗瑩、Michael Rhett、王翼龍、Scott Holcomb、 Joseph Geierman、Karen Lupton。(記者林昱瑄／攝影)

喬治亞州州參議會高等教育委員會議員瑞特(Michael Rhett)說，此中心是大眾學習華語文及文化的好去處，也是對於當地社區的投資，他支持該中心，更期望未來其業務成長茁壯。

喬州州眾議會高等教育委員會兼華語中心81選區代表霍康(Scott Holcomb)表示，現今能說多種語言是很重要的，而許多人們不快樂、缺乏信任，頻生衝突，相信都是沒有好好增進人與人之間的溝通，他希望該中心成為一個建立交流、了解文化及學習語言的樞紐(hub)。

多若維爾市(Doraville)市長蓋爾曼(Joseph Geierman)說，15%全球人口，約有11億人說華語(Mandarin Chinese)，這使得中文成為最重要的語言，他很高興華語文中心能在該市落腳，期待未來在政府合作，企業投資或是跨國友誼上繼續合作。

仙伯里市(Chamblee)市議員路普頓(Karen Lupton)表示，自己小時也玩中國跳棋(Chinese checkers)，她說，這些文化歷史是很重要的，更讓大家了解到，無論背景語言為何，「我們都是一家人」。她也鼓勵大家，學習永遠不嫌老。

僑教中心主任賴麗瑩說，僑委會目標四年內成立百所華語文中心，亞城是首波成立的中心之一，冀望亞特蘭大華語文中心打響招牌，成為東南區華語文學習的典範。

王翼龍表示，華語文中心是在既有的中文學校K-12教育外，再拓展至成人華語文教育。...
王翼龍表示，華語文中心是在既有的中文學校K-12教育外，再拓展至成人華語文教育。(記者林昱瑄／攝影)

當天也有許多主流民眾到場參與，在亞特蘭大中文學校成人班上課、媽媽為華裔的Ethan表示，許多同學由於配偶是華裔、領養了華裔子女、或是有商業上的需要，對於學習華語文有濃厚興趣。就讀於中英雙語學校三年級的吳悠思(Gracie)，當天也與媽媽及妹妹前來，她的媽媽Jenny說，自己對於中文會話及文化很有興趣，希望學了之後能與女兒一同討論、學習、成長。

當天現場也舉辦體驗課程。圖為楊式如老師講解中文語調。(記者林昱瑄／攝影)
當天現場也舉辦體驗課程。圖為楊式如老師講解中文語調。(記者林昱瑄／攝影)

當天也舉辦了語言課程體驗，由美國國防語言學院北卡分院亞洲語系主任楊式如示範教學。

亞特蘭大台灣華語文學習中心日前舉行揭牌開幕儀式。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大台灣華語文學習中心日前舉行揭牌開幕儀式。(記者林昱瑄／攝影)

華語文學習中心計畫一年開三學期，每學期12周，每班每周上課三小時。近期並將開設幾場免費示範教學課程。意者可上網：https://tcmlatl.org/；或電郵：[email protected]

亞特蘭大 教育 華裔

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