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夏樂看板╱ 亞洲節暨龍舟節23日開鑼 國王大道藝術節30日開幕

記者 王政賢

●夏樂市第21屆亞洲節和15屆龍舟節將於23日(周六)上午7時30分到下午5時，在羅曼湖區Ramsey Creek Park舉行。比賽由卡羅來納州亞美商會(Carolinas Asian-American Chamber of Commerce)、梅克倫堡郡公園和康樂局以及夏樂龍舟協會聯合舉辦。

15歲以上者即可報名參加，有意帶隊參加者，可電：(866)937-2742，或電郵：[email protected]

據指出，夏樂姐妹城市董事會(Charlotte Sister Cities Board of Directors)及保定市龍舟隊均參加此次比賽。夏樂姐妹城市保定委員會並計畫在當天設立帳篷，邀請民眾前來加油助威。意者可電郵：[email protected]

地址：18441 Nantz Road, Cornelius, NC 28031。停車場地址：8900 North Pointe Executive Park, Huntersville, NC 28078，當天會有免費巴士接駁。

●夏樂市國王大道藝術節將於30日及31日兩日舉辦，現場將有各類藝術、手工藝、音樂和家庭娛樂節目。免費入場，周邊許多辦公區和商業中心停車場均可免費停車。

為安全起見，現場禁止狗、滑板或直排輪進入。滑板車和自行車須由車主牽著步行。

時間：30日(周六)上午11時至下午6時；31日(周日)上午11時至下午5時。地址：600 South Kings Drive, Charlotte, NC 28204，活動將沿著小糖溪綠道(Little Sugar Creek Greenway)舉辦。(記者王政賢)

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