北卡醫院系統175人 因未接種丟飯碗

位於北卡溫斯頓-塞勒姆(Winston-Salem)的Novant Health醫院系統表示，由於在期限內，未能按照規定接種COVID疫苗 ，該醫院3萬5000多名員工中，已有175人遭到解雇。

擁有15家醫院和數百家診所的Novant Health上周宣布，有375名員工被暫時停職(suspended)，並須在9月24日及以前施打疫苗。

發言人里弗斯(Megan Rivers)27日表示，其中近200名員工完成了規定，另有約175名員工仍沒有接種，因此遭解職。

Novant Health的一份聲明指出，99%以上的員工都已完成接種，或是已提交因宗教或醫療原因的疫苗豁免並獲批准。

該系統要求員工無論是接種輝瑞還是莫德納(Moderna)，都須在10月15日之前完成第二劑接種。獲得疫苗豁免者則須每周接受檢測，並在工作時戴上N95口罩及護目鏡等個人防護裝備。

Novant Health並無表明有多少員工獲得了疫苗豁免。

該醫院系統的資深副總裁兼首席安全、質量和流行病官員普里斯特(David Priest)表示，此次解聘不會影響醫院運作。根據指出，該醫院系統上周就招募了150名新員工。

他並駁斥了那些批評該醫院強制員工打疫苗的意見，「社群媒體 放大了這些聲音。」

「非醫療行業可以強制員工接種疫苗，醫療保健行業則不行，這是不合情理的，」他表示。「而且醫學上首要任務就是不能對病患造成傷害，甚至導致他們死亡。這比其他事情都重要，包括個人選擇。」

本周，該醫院系統內有350至400名COVID患者，較兩周前為低，但仍遠高於6月初的少於100名病患。

普里斯特說，該院系統重症病房內的COVID患者中，97%未接種疫苗。

「對未接種者來說，這仍然是場大流行病。偶爾也會出現突破性病例，但整體來說疫苗是奏效的。」

總統拜登 本月稍早時宣布，由於全美接種率停滯不前，加上Delta變種病毒肆虐，因此他要求擁有百人以上的公司須強制員工接種疫苗，其中包括了醫療保健行業和聯邦承包商。

自各地醫院開始要求員工接種疫苗以來，Novant Health裁員潮是目前全美醫院中最大規模的之一。同樣因強制接種疫苗，德州休士頓衛理公會醫院(Houston Methodist Hospital)在6月份時有150多人離職或被解聘。