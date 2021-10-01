聯邦上訴法院 暫擱置喬州墮胎訴訟

聯邦上訴法院27日表示，在聯邦最高法院對密西西比州反墮胎 法訴訟案作出裁決之前，將暫時擱置喬治亞州的反墮胎法訴訟。

聯邦第11巡迴上訴法院由三名法官組成的小組表示，有關喬州 對於反墮胎法的訴訟，將等待最高法院針對質疑密州禁止大多數懷孕15周後墮胎的合憲性訴訟判決後再審，密州聽證會定於12月1日舉行，預計明年才會做出裁決。

喬州美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union of Georgia)代表墮胎權利組織SisterSong Women of Color Reproductive Justice，以及幾家墮胎服務提供者，於2019年狀告州長坎普(Brian Kemp)和其他官員。聯邦一名法官在2020年裁定該法律無效，但喬州不久後提出上訴。

喬州檢察長卡爾(Chris Carr)的發言人表示，無法對未決訴訟發表評論。

由三名法官組成的小組，上周聽取了關於喬州墮胎法合憲性的爭論，該法禁止醫生在檢測 到胎兒心跳後墮胎—通常是在懷孕六周左右，甚至早於許多女性知道自己懷孕之前。

喬州法律中還提到支持者所說的「人格」(personhood)言論，擴大了受精卵的合法權利。這些條款允許父母在檢測到胎兒心跳後，在報稅時可將胚胎列作被撫養人，從父親那裡收取撫養費，並要求官員將未出生的孩子計入喬州人口。

喬州和全國各地的反墮胎者多年來尋求推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)，這是1973年最高法院的判決，該法案確立了憲法所規定的全國性墮胎權。

過去十年中，轄區包括喬州、阿拉巴馬和佛羅里達州的聯邦第11巡迴上訴法院變得十分保守，因為其中12名法官中，有六名是由呼籲推翻羅訴韋德案的時任總統川普任命。