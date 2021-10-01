我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

聯邦上訴法院 暫擱置喬州墮胎訴訟

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

聯邦上訴法院27日表示，在聯邦最高法院對密西西比州反墮胎法訴訟案作出裁決之前，將暫時擱置喬治亞州的反墮胎法訴訟。

聯邦第11巡迴上訴法院由三名法官組成的小組表示，有關喬州對於反墮胎法的訴訟，將等待最高法院針對質疑密州禁止大多數懷孕15周後墮胎的合憲性訴訟判決後再審，密州聽證會定於12月1日舉行，預計明年才會做出裁決。

喬州美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union of Georgia)代表墮胎權利組織SisterSong Women of Color Reproductive Justice，以及幾家墮胎服務提供者，於2019年狀告州長坎普(Brian Kemp)和其他官員。聯邦一名法官在2020年裁定該法律無效，但喬州不久後提出上訴。

喬州檢察長卡爾(Chris Carr)的發言人表示，無法對未決訴訟發表評論。

由三名法官組成的小組，上周聽取了關於喬州墮胎法合憲性的爭論，該法禁止醫生在檢測到胎兒心跳後墮胎—通常是在懷孕六周左右，甚至早於許多女性知道自己懷孕之前。

喬州法律中還提到支持者所說的「人格」(personhood)言論，擴大了受精卵的合法權利。這些條款允許父母在檢測到胎兒心跳後，在報稅時可將胚胎列作被撫養人，從父親那裡收取撫養費，並要求官員將未出生的孩子計入喬州人口。

喬州和全國各地的反墮胎者多年來尋求推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)，這是1973年最高法院的判決，該法案確立了憲法所規定的全國性墮胎權。

過去十年中，轄區包括喬州、阿拉巴馬和佛羅里達州的聯邦第11巡迴上訴法院變得十分保守，因為其中12名法官中，有六名是由呼籲推翻羅訴韋德案的時任總統川普任命。

墮胎 喬州 檢測

上一則

北卡醫院系統175人 因未接種丟飯碗

下一則

贏法律戰但未獲新州工程許可 120哩瓦斯管線計畫取消

延伸閱讀

洛縣警官面臨兒童色情指控 若罪名成立最高可判80年

洛縣警官面臨兒童色情指控 若罪名成立最高可判80年
眾議員分享墮胎經驗 盼女性無須再經歷非法手術

眾議員分享墮胎經驗 盼女性無須再經歷非法手術
判賠惠普30億 甲骨文上訴遭加州最高法院駁回

判賠惠普30億 甲骨文上訴遭加州最高法院駁回
拒打疫苗教師 要上訴最高法院

拒打疫苗教師 要上訴最高法院
德州心跳法生效 加州醫師協助墮胎

德州心跳法生效 加州醫師協助墮胎
鄔瑪舒曼反德州墮胎法 揭祕15歲曾墮胎

鄔瑪舒曼反德州墮胎法 揭祕15歲曾墮胎

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
卡拉貝爾在查維斯湖學區教委會議上朗讀書上淫穢情片段，被消音。(KXAN電視台畫面截圖)

校內借出「X交」書 怒媽教委會上讀淫穢文句遭消音

2021-09-23 17:56

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊