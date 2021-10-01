華聯、杜克中國學生會辦餐會 感謝華社助接機

部分參加感謝餐會的志願者於會後合影。(記者王明心／攝影)

北卡 三角地區今年需要接機的中國留學生 人數暴增，學生會人手不足，華人 社區熱心伸出援手，義工一個月內接了746名學生。為此，負責協調的北卡華人聯合會(CAFA)、杜克中國學生會、非凡假期聯合在凱瑞哈羅瑞特公園(Harold Ritter Park)舉行感謝餐會，向幫助接機者致意。

接機和餐會的主要工作人員(左起)華聯會長趙西隆、杜克中國學生會楊添、非凡假期江俞霖、華聯董事楊建平。(記者王明心／攝影)

負責統籌接機和餐會活動的非凡假期江俞霖說，籌備小組對142位志願者發出邀請，希望和他們相聚表達謝意，當天有48名志工及家屬參加。因顧及疫情，餐會設在可容納250人的野餐亭，讓大家有足夠空間保持距離。

杜克中國學生會出資訂製姓名鑰匙圈以表達謝意(江俞霖提供)；劉麗華送每一個志願者兩個車掛。(記者王明心／攝影)

華聯會長趙西隆謙稱自己只是工作人員，感謝華人社區的愛心，也藉此機會了解新生代的想法。他說，作為北卡最大的華人社團，華聯舉辦各式活動，包括節日慶典、環境保護、心理健康培訓等，希望學生們能多多參與。

參與接機的華聯董事馬堅說，學生穿越千山萬水來到異國，一走出機場就看到親切的面孔，聽到熟悉鄉音，那種瞬間湧上心頭的平安感是無法用語言表達的，他自己18年前有過這樣的經驗，很高興能夠為新生盡份心力。

除了華人社團、企業，和學生團體，教會也是支援志工的主力。華人福音基督教會(CCMC)的宋盛灝說，感謝組織者辛苦協調，該教會有幸接了200多名新生，她為當地華人的積極參與和無私奉獻感到驕傲。

華聯負責準備餐會食物。(江俞霖提供)

女兒和學生們年齡差不多的林欽理解父母對離家子女的掛念，和孩子隻身在外的無助，在微信裡看到接機的孩子之一過生日，想念中國的草莓奶油蛋糕，特別早起做蛋糕送去給她。

當天餐會由華聯提供食物，非凡假期將會場佈置得有如高級餐廳。杜克中國學生會出資，為每個志願者訂製刻有姓名的鑰匙圈以表達謝意。志願者劉麗華不但參與接機，還捐出自己公司的車掛產品給每位志工。江俞霖說，很珍惜大家一起為社區服務的機會，讓社會充滿愛。