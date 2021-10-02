亞城喜萬年美食進補好選擇 調理養生正當時 烏雞燉湯 羊腩煲 暖胃暖心又美味

喜萬年是祖傳三代的點心之家，講究點心的精緻新鮮。(喜萬年提供)

過了中秋，時序正進入秋冬交替的季節，萬物即將進入休眠狀態，由於氣溫降低與起伏引起的一系列環境變化，身體也相應發出諸多信號。此時此刻養生保健，再加上享受美食，到亞特蘭大 老字號喜萬年海鮮大酒樓(Happy Valley Dim Sum Asian Cuisine)，正是一項好選擇。該餐館因應季節變化，為大眾加菜，推出各類的煲仔菜和燉湯，其中又以枝竹甘蔗羊腩煲和烏雞燉湯最受大眾的歡迎，暖胃又暖心，美味又可口。

中醫古籍「黃帝內經」提倡調養生息最好順應「春生，夏長，秋收，冬藏」的四季自然更迭和變換循環，才能合理養生、延年益壽。如何在秋冬季節做好工作就顯得格外重要。在這個時節滋補調理，治病強身，能夠事半功倍，但需根據個人體質，適量方佳。

依據中醫觀點，天涼吃羊肉可補身，因為羊肉可補體虛，祛寒冷，溫補氣血；益腎氣，補形衰，開胃健脾；補益產婦，通乳治帶，助元陽，益精血。對病後或產後身體虛虧等一切虛狀，均有治療和補益效果，適宜於冬季食用，所以被稱為冬令補品，深受人們歡迎。

羊肉性溫吃了以後不會燥，還具有補腎壯陽、暖中祛寒、溫補氣血、開胃健脾，滋補身體等益處。而且最重要的是，喜萬年的羊腩煲非常好吃！一鍋沸騰騰、香噴噴的枝竹甘蔗羊腩煲上桌，單單是聽到醬汁受熱發出的滋滋聲，還沒開吃就已讓人勾起食欲，這就是煲仔菜的魅力。喜萬年的羊肉燉煮入味，入口即化，齒頰留香，被切成細條的甘蔗去除了羊肉的腥羶味，自然的蔗糖甜度，更突出整鍋羊腩煲的溫醇鮮甜。

而烏雞是雞肉中營養價值極高的滋補品，據中醫研究，烏雞肉顏色呈現暗黑色，內含血清總蛋白和球蛋白質含量高於普通雞肉，並且氨基酸鐵元素的含量也較高，具有提高生理機能，延緩衰老，強健筋骨的功效。同時由於烏雞入血調經，更是一劑婦科良藥，專門搞定婦女虛勞所致的月經不調，是為補血益陰的上品。喜萬年的烏雞湯是用上等中藥材，長時間熬燉，歡迎大家來進補。同時為保證食客們可以品嚐到好湯，可先打電話洽詢。

喜萬年是亞特蘭大都會 區知名的粵式點心、宴會菜式、創意小炒、及專業外燴(Catering)餐館，祖籍廣的店東從小就跟著長輩煲湯、喝湯、作甜醋，養身兼養生。店東自豪地說，她和員工天天在自家餐館用餐，每個人既健康，又能保持苗條身段。

喜萬年大酒樓是亞特蘭大成立超過20年的粵菜海鮮點心餐廳，店東歡迎朋友們攜家帶伴，親到喜萬年，品嚐種類豐富的新鮮菜式。喜萬年在I-85公路99號(Jimmy Carter Blvd)出口不遠，與香港 超市在同一個Oakbrook Square購物中心內，營業時間為周一到周五上午11時到晚上9時，周六和周日為上午10時到晚上9時，周四休息。地址為5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093，電話：678-218-0888。