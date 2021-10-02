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華裔呼籲支持：Carla Wong McMillian 參選喬州最高法院法官

亞特蘭大訊
支持華裔法官可上網：https://carlaMcMillian.com捐款。(胡德全提供)
支持華裔法官可上網：https://carlaMcMillian.com捐款。(胡德全提供)

世界台灣商會聯合總會總會長王德、甘斯維爾台灣商會會長谷企平和前美華協會喬州分會會長胡德全指出，亞裔一般被認為是社會經濟比較成功的族群，但較不熱衷參與美國政治事務。可喜的是喬治亞州近年來華裔參選公職的人逐漸增加，現在華裔法官Carla Wong McMillian將在明年5月22日將參選喬州最高法院 (Supreme Court)法官職務，呼籲大家支持她的參選。

胡德全指出，喬州最高法院法官候選人Carla Wong McMillian目前為止還沒有競爭對手出來，希望華人能出錢出力，讓優秀的華裔最高法院法官能順利當選。

據指出，Wong McMillian由喬州州長坎普Brian Kemp 任命為喬州最高法院(The Supreme Court of Georgia)法官，2020年4月10日上任。她是在美南諸州中，第一位任職於州政府最高法院的亞太裔法官。在此之前，她由州長迪爾Nathan Deal任命為上訴法院(The Court of Appeals)法官，於2013年上任；她並於2014年競選成為喬州第一位「州級」政府競選成功的亞裔官員。在2010年她則由州長普度Sunny Perdue任命當上州法院(State Court)法官。在步入仕途之前，她是全美法律事務所Sutherland Asbill & Brennan LLP訴訟部的合夥律師。

McMillian的祖父於1900年代從中國來美，母親則是來自香港的移民。她在2020年4月10日上任最高法院法官的當天，正是她父親過世30週年。她說，父親在天之靈會為她的上任感到驕傲。她還說，她家族在喬州奧古斯塔市(Augusta)住了上百年的歷史，在那裏也有一個建立已久的華人社區，卻未能看到太多的亞裔從政或擔任公職。McMillian說，她很高興她能擔任最高法院法官一職，這樣能給與她同樣背景、在美國南方長大的亞裔人作為榜樣，告訴他們：不管在那行那業都可以成為一名領袖。

胡德全表示，McMillian能做到喬州州政府的最高法院第一位亞太裔法官，她的能見度不止在喬州，而且在美南數州也是非常高的。美國是個多族裔組成的民主國家。美國的文化是「Squeaking wheel gets the grease」(嘎吱作響的車輪，才有機油加！)，參與政治事務是必需的，才有可能分享到政經資源。亞裔要打入主流社會，參與政治事務有其必要性。參選當然是最直接的參與政治事務，我們要多鼓勵華裔候選人出來競選公職，這樣可以大大的增加華人在美國的能見度和曝光度。

相關詳情可參閱McMillian競選網站：https://carlaMcMillian.com，也可直接上網捐款，只要超過101元，名字便會被登錄。同時更希望有意願幫忙籌辦募款活動的個人和團體出來共襄盛舉。有意願者請可聯絡胡德全，電郵：[email protected]。支票捐款可寄：Friends of Justice Carla McMillian, Inc.，地址：1072 West Peachtree Street, #7520, Atlanta, GA 30309。

競選喬州最高法院法官候選人Carla Wong McMillian法官。(取自M...
競選喬州最高法院法官候選人Carla Wong McMillian法官。(取自McMillian網站)

喬州 美國 亞裔

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