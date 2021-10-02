華裔呼籲支持：Carla Wong McMillian 參選喬州最高法院法官

支持華裔法官可上網：https://carlaMcMillian.com捐款。(胡德全提供)

世界台灣商會聯合總會總會長王德、甘斯維爾台灣商會會長谷企平和前美華協會喬州 分會會長胡德全指出，亞裔 一般被認為是社會經濟比較成功的族群，但較不熱衷參與美國 政治事務。可喜的是喬治亞州近年來華裔參選公職的人逐漸增加，現在華裔法官Carla Wong McMillian將在明年5月22日將參選喬州最高法院 (Supreme Court)法官職務，呼籲大家支持她的參選。

胡德全指出，喬州最高法院法官候選人Carla Wong McMillian目前為止還沒有競爭對手出來，希望華人能出錢出力，讓優秀的華裔最高法院法官能順利當選。

據指出，Wong McMillian由喬州州長坎普Brian Kemp 任命為喬州最高法院(The Supreme Court of Georgia)法官，2020年4月10日上任。她是在美南諸州中，第一位任職於州政府最高法院的亞太裔法官。在此之前，她由州長迪爾Nathan Deal任命為上訴法院(The Court of Appeals)法官，於2013年上任；她並於2014年競選成為喬州第一位「州級」政府競選成功的亞裔官員。在2010年她則由州長普度Sunny Perdue任命當上州法院(State Court)法官。在步入仕途之前，她是全美法律事務所Sutherland Asbill & Brennan LLP訴訟部的合夥律師。

McMillian的祖父於1900年代從中國來美，母親則是來自香港的移民。她在2020年4月10日上任最高法院法官的當天，正是她父親過世30週年。她說，父親在天之靈會為她的上任感到驕傲。她還說，她家族在喬州奧古斯塔市(Augusta)住了上百年的歷史，在那裏也有一個建立已久的華人社區，卻未能看到太多的亞裔從政或擔任公職。McMillian說，她很高興她能擔任最高法院法官一職，這樣能給與她同樣背景、在美國南方長大的亞裔人作為榜樣，告訴他們：不管在那行那業都可以成為一名領袖。

胡德全表示，McMillian能做到喬州州政府的最高法院第一位亞太裔法官，她的能見度不止在喬州，而且在美南數州也是非常高的。美國是個多族裔組成的民主國家。美國的文化是「Squeaking wheel gets the grease」(嘎吱作響的車輪，才有機油加！)，參與政治事務是必需的，才有可能分享到政經資源。亞裔要打入主流社會，參與政治事務有其必要性。參選當然是最直接的參與政治事務，我們要多鼓勵華裔候選人出來競選公職，這樣可以大大的增加華人在美國的能見度和曝光度。

相關詳情可參閱McMillian競選網站：https://carlaMcMillian.com，也可直接上網捐款，只要超過101元，名字便會被登錄。同時更希望有意願幫忙籌辦募款活動的個人和團體出來共襄盛舉。有意願者請可聯絡胡德全，電郵：[email protected]。支票捐款可寄：Friends of Justice Carla McMillian, Inc.，地址：1072 West Peachtree Street, #7520, Atlanta, GA 30309。