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亞特蘭大台灣華語文學習中心 10•2開幕

【亞特蘭大訊】

中華民國(台灣)僑務委員會歷年來推廣海外華語文教學，為加強向歐美主流人士推廣具台灣特色的正體華語文教學，在全美遴選了15所中文學校，專案成立了社區華語文學習中心，以服務18歲以上非華裔或不會説中文的華裔青年，其中也包括亞特蘭大

亞特蘭大是美東南的交通樞紐和都會中心，人口近600萬，族裔多元。市內有多個語言中心，少數也開設有中文班。成人學習第二外國語大多是基於工作或社交上需求。因此，亞特蘭大台灣華語文中心將根據學習者需求設計相關課程，將利用亞特蘭大中文學校的教室上課，並共用行政和教學資源，但其教學對象不同，日後需獨立作業。

華語文學習中心計畫一年開三學期，每學期12周，將依報名者口説能力程度分班。每班每周上課三小時。教案規畫將以僑委會提供教材為基礎，參考美國目前成人語文中心中文班的教學內容，再依每學期應有進度來設計各程度內容和上課目標。

該中心將於10月2日(周六)上午10時30分舉辦開幕揭牌儀式。地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341；網址：tcmlatl.org；電郵信箱：[email protected]。(記者林昱瑄)

亞特蘭大 台灣 華裔

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