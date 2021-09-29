亞城大都會學區 新增確診持續下降

根據最新數據，亞特蘭大都會區的學校近日新增的COVID-19病例數持續下降，某些地方的已持續五周呈現確診減少趨勢。

該州最大的兩個學區上周所通報的病例數為該都會區內最高：谷內郡(Gwinnett)公校有548例，而卡布郡(Cobb)學校則有394例，但均比8月下旬的高峰低50%以上。

整體來看，喬州 目前全州的新增病例數也呈現下降趨勢。

另外，根據CDC的規範，年滿65歲以上、年滿18歲但患有可能增加新冠重症風險、或在高風險地區生活或工作者，符合資格可施打輝瑞疫苗 的第三劑補強針。

27日中午，大約有30人在Toco Hills附近Viral Solutions的疫苗接種站施打疫苗補強針。

該接種站的助理經理威廉斯(Cory Williams)敦促民眾確認補強針與先前的第二劑疫苗至少相隔了6個月。

遵循聯邦指導方針，接種站的員工不會要求民眾出示文件，證明有資格接受第三劑，人們可自行認定是否符合資格。

補強針目前僅適用於輝瑞疫苗，FDA和CDC仍在等待莫德納(Moderna)和嬌生疫苗的補強針數據，再決定是否批准。

另方面，目前喬州在說服民眾接受疫苗上仍面臨巨大挑戰。

喬州公衛署數據顯示，現在47%的喬州民眾已完全接種疫苗，不過，仍有46%尚未接種任何一劑，此為全美平均數據的兩倍。