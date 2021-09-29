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徐東風新書「一個棘手的少數族裔」批哈佛入學歧視

記者王明心／北卡羅來納州報導
部分講座參加者和作者徐東風(中) 合影。(記者王明心／攝影)
部分講座參加者和作者徐東風(中) 合影。(記者王明心／攝影)

北卡亞裔聯盟(NCAAC)和北卡信仰與自由聯盟(NCFFC)26日舉辦華裔第二代作家、記者、社會運動家徐東風(Kenny Xu)新書簽書座談會，甫出版「一個棘手的少數族裔」(An Inconvenient Minority)的徐東風說，哈佛歧視亞裔令人痛心，而「批判種族理論」(CRT)正在對美國社會帶來嚴重影響。

徐東風(Kenny Xu)分享他對哈佛入學案和批判種族理論的看法，並回答參加者問...
徐東風(Kenny Xu)分享他對哈佛入學案和批判種族理論的看法，並回答參加者問題。(記者王明心／攝影)

現為美國有色人種聯合會(Color Us United)主席的徐東風，曾挑戰哈佛大學對亞裔生入學申請的歧視問題，並受多家媒體採訪，最近還受邀成為新聞節目Fox & Friends和Tucker Carson Tonight Show的嘉賓。

座談會由陳高怡(Chloe Chan，上)、陳煊東(Anson Chen，下左)...
座談會由陳高怡(Chloe Chan，上)、陳煊東(Anson Chen，下左)和陳天擇(Andy Chen)聯合主持。(記者王明心／攝影)

座談會由亞裔美國人新聞網(AANN)主席陳高怡(Chloe Chan)、北卡亞裔聯盟實習生陳煊東(Anson Chen)和陳天擇(Andy Chen)聯合主持。Jim Qwik代表NCFFC介紹該組織宗旨，NCAAC副會長伍永基醫師(Wing Ng)表示亞裔大多注重家庭和教育，提醒大家致力維護己身權利。

致詞嘉賓(左上起順時針) NCFFC代表Jim Quick、NCAAC副會長伍永...
致詞嘉賓(左上起順時針) NCFFC代表Jim Quick、NCAAC副會長伍永基(Wing Ng)、北卡財務部長Dale R. Folwell。(記者王明心／攝影)

徐東風說，他的父母親在1990年代自中國移民美國，復旦大學畢業的父親擅長數學，但英語不好，努力克服語言障礙，從銀行職員到自己創業。母親為了籌措學費，到餐館端盤子。父母親認真工作，努力向上，讓他深受影響。徐東風九歲時就寫了第一本書，但父母覺得「寫作難維生」，因此他進入北卡戴維森文理學院取得數學學位，如今他的新書登上亞馬遜種族歧視類書籍銷售排行榜榜首，足以代表「美國夢」精神。

徐東風(Kenny Xu)帶到北卡的新書全部售罄。(記者王明心／攝影)
徐東風(Kenny Xu)帶到北卡的新書全部售罄。(記者王明心／攝影)

「一個棘手的少數族裔」7月剛出版，從前線記者調查常春藤盟校針對亞裔的歧視案件開始，揭示亞裔和職業精英之間的緊張關係、美國任人唯賢機制的消亡，也探討亞裔刻板印象的負擔、亞裔被排斥在「多元化」之外等議題。

他說，大學對入學申請的審核應以個人能力為準，但哈佛要求亞裔學生SAT分數必須比非裔高於440分，才有同等錄取機會。在評估過程中，亞裔學生普遍在「個性」一項得低分，審核人員以他們對亞裔的刻板印象，評斷其缺乏領導力和幽默感。他說，這是毫無根據的種族歧視，號稱注重多元的名校卻如此歧視亞裔，虛偽作法令人痛心。

他進而指出從哈佛教授Derrick Bell首先提出的「批判種族理論」正對美國社會造成嚴重影響。他指出，該理論主張用種族政策來實現種族均等，在「系統性種族主義」下擁有「特權」的白人，以及被視為「類白人」的亞裔該受壓制。

華洋民眾參加徐東風(Kenny Xu)的新書座談會。(記者王明心／攝影)
華洋民眾參加徐東風(Kenny Xu)的新書座談會。(記者王明心／攝影)

他以維州湯瑪斯杰弗森數理高中為例，稱該校原本亞裔學生占71%，但受上述理論影響，亞裔學生被削減為30%，「全美最佳高中」的排行也岌岌可危，他痛責此理論使認真向上者不但不受欣賞，卻反遭處罰，對美國原本公平競爭、能者出頭的社會風氣和價值觀損害很大。

北卡財務部長佛維爾(Dale R. Folwell)也出席了座談，他說，自己所管理的錢來自全體北卡州民，不分黑白、紅藍，只求不負上帝的託付，勉勵在場年輕人盡力發揮才幹，不要被別人的評斷限制發展。

亞裔 美國 種族歧視

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