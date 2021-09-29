亞洲盃中文辯論賽 美國隊獲團體組季軍

上排左起：朱星屹、王優優、杜繹如。下排左起：張璿、林宇婕、教練閻永忠。(下排：讀者提供，上排：記者林昱瑄／攝影)

美國華裔 第二代參加亞洲盃中學中文辯論賽，該競賽共有超過60所學校、500名選手參加，海外組經過三天賽程，美國團隊以總戰績五勝獲團體季軍，此成績也是這項比賽史上首度由亞洲以外隊伍闖進四強代表隊成員並奪得多項個人獎。

美國華裔第二代參加亞洲盃中學中文辯論賽獲得季軍。(閻永忠提供)

四強其他隊伍還包括馬來西亞彭亨關丹丹那布爹中學，台灣 高雄女中等隊。

美國隊長朱星屹(Gabriel Liu)榮獲全程優秀辯士，王優優(Zarina Wang)、林宇婕(Alvina Lin)、杜繹如(William Du)則獲得單場最佳辯士獎。

左起：王優優、教練閻永忠、杜繹如、朱星屹。(記者林昱瑄／攝影)

朱星屹學習政策辯論超過兩年半，他感謝教練閻永忠的指導，他並建議未來應過濾篩選學生素質程度，以符合水準，才能找到真正具代表性的選手而非濫竽充數。

王優優說，選手求勝欲望固然重要，但教練品德、專業深度、與敬業態度，才是選手蛻變繳交成績的關鍵。林宇婕表示，政策辯論比賽考驗全隊是否齊心，尤其要避免各彈各調，事前充分沙盤推演，上場按照自己的攻防節奏，才會有好表現。

朱星屹的媽媽Zhao Zhu表示，以前孩子很少和她爭論，自從加入辯論隊後，思辨能力和遣詞造句都上了一個台階，在總統大選期間，孩子還能有條不紊用中文清晰且準確表達思想，也能聽出家長論點中的漏洞。她說，辯題刺激拓寬孩子思想，也有助開展孩子人生觀和世界觀，同時對英文思辨也有幫助。

家長Jessica說，辯題有相當的難度，從英文角度理解已經不容易，何況需要用中文思考，孩子們的表現傑出，也可看得出來教練下了很多功夫，孩子於過程中，不僅學會辯論方法，中文能力也明顯提高。

林宇婕的媽媽表示，女兒之前參加第一場辯論賽前非常焦慮，但這次歷時三天的亞洲盃賽程，女兒不僅有始有終撐過來並連贏四場，她感謝教練們優秀及辛苦的指導，以及隊友們相互扶持。

美國隊總監閻永忠代表全隊感謝多位學者鼎力相助，包含英國布里斯托大學林怡君博士提供動物行為與福祉專業見解，國立政治大學政治學系博士候選人趙翊夫剖析商業代理孕母的核心爭議與各國政治措施，美國喬治亞大學政府政策與公共行政博士候選人張智凱運籌帷幄政策辯論與團隊戰術。

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