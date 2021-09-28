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投資台灣招商會 談生醫、電動車及經驗分享

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
經濟部投資業務處處長張銘斌(左)也與台灣美國商會(AmCham Taiwan)執行長衛立安(Andrew Wylegala)談論投資台灣媒合智慧醫藥、電動車的優勢。(螢幕截圖)
經濟部投資業務處處長張銘斌(左)也與台灣美國商會(AmCham Taiwan)執行長衛立安(Andrew Wylegala)談論投資台灣媒合智慧醫藥、電動車的優勢。(螢幕截圖)

中華民國經濟部日前舉辦「投資台灣」(InvesTaiwan)美東巡迴招商會議，主題是後疫情時代的數位經濟商機與投資台灣的機會與優勢。

經濟部政務次長陳正祺首先說明台灣工業與科技產業基礎、法治民主社會的透明，均持續擴大吸引外來資金直接投資。

工研院林啟萬博士講述台灣智慧生科製藥產業的工業創新與投資商機，說明疫情之下零接觸(zero contacts)的數位經濟、醫藥大數據應用、台灣生醫供應鏈、政府推廣國際合作、精準健保、以及工研院2030路徑圖等。外資詢問全民健保累積龐大資料數據，外資能否使用該資料數據開發治療手段或醫療裝置，林答覆將由科技部主持使用醫療資料於醫學研究和潛在商業用途，自今年開始使用備用副本醫療資料(非原始資料)。

再來由財團法人車輛研究測試中心洪薪茹講述台灣電動車產業與商機，利用良好智慧財產權保障、資通訊研發、硬軟體發展、敏捷回應電動車需求。鴻華先進也說明自主開發與技術、關鍵零部件供應鏈特色。

經濟部投資業務處處長張銘斌也與台灣美國商會(AmCham Taiwan)執行長衛立安(Andrew Wylegala)談論投資台灣媒合智慧醫藥、電動車的優勢。美商默沙東藥廠、IBM台灣也分享投資台灣的經驗。前者聚焦臨床實驗，得益於高品質人力、監管的無縫流程及高效率登記患者。後者強調人才豐沛，開發硬體軟體資安產品，以及客戶中心，政府單一窗口高效率流程等。

當天，位於紐約的台灣投資與貿易紐約辦公室(Taiwan Investment and Trade Office in New York)舉行實體會議並邀請資通、醫療、金融等產業與會，紐澤西商務與產業協會(Commerce and Industry Association of New Jersey, CIANJ)總裁盧梭(Anthony Russo)，紐澤西台灣商會施俊銘 等人均參與。

工研院林啟萬博士講述台灣智慧生科製藥產業的工業創新與投資商機。(螢幕截圖)
工研院林啟萬博士講述台灣智慧生科製藥產業的工業創新與投資商機。(螢幕截圖)
左為財團法人車輛研究測試中心洪薪茹講述台灣電動車產業與商機。右為鴻華先進Jeff...
左為財團法人車輛研究測試中心洪薪茹講述台灣電動車產業與商機。右為鴻華先進Jeffrey Chen說明自主開發與技術、關鍵零部件供應鏈特色。(螢幕截圖)
位於紐約的台灣投資與貿易紐約辦公室當天亦邀請貴賓實體與會。(螢幕截圖)
位於紐約的台灣投資與貿易紐約辦公室當天亦邀請貴賓實體與會。(螢幕截圖)

台灣 投資 電動車

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