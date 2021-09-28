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川普喬州站台 為3共和黨人背書 蔑視州長坎普

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
川普25日現身喬州，為三名共和黨候選人站台。圖為許多手持川普旗幟進場的民眾。(美聯社)
川普25日現身喬州，為三名共和黨候選人站台。圖為許多手持川普旗幟進場的民眾。(美聯社)

川普25日晚間到喬治亞州中部的佩里(Perry)，為三名共和黨初選候選人站台，儘管他聲勢仍高，但反對這些候選人的共和黨人士態度仍未改變，甚至有同黨成員表示，川普的背書恐怕將對該黨造成傷害。

美聯社報導，川普的策略是利用閃電戰為候選人背書，試圖以其形象重塑政黨，但聖地牙哥大學政治學教授多明格斯(Casey Dominguez)說，川普是想藉此重新定義規則。

「近年來，我們從未看到有人試圖分化(drive a wedge)自己的黨，預期此情況在今年初選中會發生」，多明格斯說「他(川普)在黨內玩弄派系政治(factional politics)」。

由於川普在共和黨選民中保持壓倒性的支持，仍有許多人急切想討好他，Ballotpedia的數據顯示，自2017年以來，川普所背書的候選人贏得了43場初選中的37場。

25日他背書的三名候選人，包括競選聯邦參議員，將爭取與民主黨沃諾克(Raphael Warnock)一決勝負的前足球明星沃克(Herschel Walker)，還有將挑戰拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)州務卿席位的現任聯邦眾議員希斯(Jody Hice)，拉芬斯伯格先前拒絕了川普要求「找到足夠選票」以扭轉其喬州選情的劣勢，希斯則在國會中直接反對了喬州選舉人票。

於第三位則是將競選副州長的州參議員瓊斯(Burt Jones)。然而，此三人目前仍未獲得其他共和黨人全面支持。

沃克目前的黨內初選對手，包括批評他「未經測試」(untested)的州農業專員布萊克(Gary Black)，布萊克稱已獲得55名州議員，以及76名郡警長、前州長迪爾(Nathan Deal)和前聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)的支持。

瓊斯則將自己定位為在初選中與獲大企業支持者對抗的弱勢者(underdog)，他表示，川普的支持，說明自己「真正會為選民及保守價值挺身而出。」

不過，川普的背書也可能是某種負擔。川普在喬州以些微差距敗北，之後洛夫勒(Kelly Loeffler)和普度(David Perdue)在參議員決選中以更大差距落敗。包括一些共和黨員在內的許多人士，都表示川普堅稱的大選指控壓低了共和黨的投票率，並因此拱手讓出了參議院控制權。

同樣將競選州務卿的民主黨州眾議員阮碧(Bee Nguyen)表示，川普的舉動將激起民主黨人投票意願，如同喬州今年共和黨所通過的限制性選舉法案一樣。

一些共和黨人也有類似想法，該黨顧問舒梅克(Paul Shumaker)在6月份的一項備忘錄中指出，民意調查顯示北卡選民不太可能支持川普背書的候選人，反倒更有可能支持拜登背書的參選者。

現任州長坎普(Brian Kemp)並不在川普的背書名單上。另一位前民主黨人瓊斯(Vernon Jones)則是公開尋求川普支持但未獲答應。

川普25日在集會上對坎普的蔑視顯而易見，他甚至表示，相比坎普，他更喜歡民主黨艾布蘭(Stacey Abrams)。艾布蘭在2018年以些許差距敗北，目前正考慮是否再次參選州長。

川普 共和黨 民主黨

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