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喬州候鳥遷徙高峰 網路動線預報

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
鳥類遷徙預報顯示，28日晚間將有約1310萬隻候鳥飛過喬州。(aeroecolab.com/georgia網站)
鳥類遷徙預報顯示，28日晚間將有約1310萬隻候鳥飛過喬州。(aeroecolab.com/georgia網站)

喬治亞州鳥類秋季遷徙進入高峰期，數以千萬的鳥類在向南過冬的途中將飛過該州。喬治亞奧杜邦學會正與科羅拉多州立大學教授霍頓(Kyle Horton)合作，使用天氣雷達預測鳥類遷徙的每日狀態。

該工具將顯示幾天內在亞特蘭大、奧古斯塔(Augusta)和哥倫布(Columbus)上空遷徙的鳥類預期數量。

喬治亞奧杜邦學會(Georgia Audubon)的保育主任貝圖爾(Adam Betuel)說，遷徙狀況有時取決於風向或天氣，「近日，有時一晚會有3000萬隻鳥飛過喬州。」

貝爾圖說，喬州秋季鳥類遷徙高峰，即日起將會持續到10月17日左右。

貝爾圖希望民眾多多利用這些信息，入夜後關掉不需要的燈來幫助保護候鳥，避免牠們在夜間因室外照明以及在白天因玻璃而混淆方向，甚至撞死。

據估計，美國每年有3.65億至10億隻鳥因撞上建築物而死亡。

他建議民眾多使用行動感應燈，有需要時再自動打開燈光，而不須一直持續開燈，導致光線投射至天空中影響鳥類視線與飛行；或改用更溫暖的LED燈而非白色亮光的燈，這些對候鳥都有幫助。

查看喬州每晚候鳥遷徙預報可上網：aeroecolab.com/georgia。

喬州 美國 喬治亞州

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