甘斯維爾台商會 湖畔烤肉慶中秋

甘斯維爾台灣商會舉辦中秋節烤肉，吸引了近80人參加。(記者林昱瑄／攝影)

甘斯維爾台灣 商會日前在雷尼爾湖畔(Lake Lanier)的West Bank Park慶祝中秋佳節，當天復刻了台灣烤肉場景，不僅有豬排，月餅，台灣香腸，柚子，台式飲品等，令與會者開心品嚐家鄉味。

會長谷企平表示，原本一開始計畫活動時僅預計有20、30位參與，沒想到大家反應熱烈，吸引近80位與會。他也介紹了該會新的幹部，包括了副會長陳家琪、財務長秦文皓、秘書長孔繁華與李琳妮，以及當天未能到場的專案經理/文案設計林詠琇。 當天部分與會人士與商會接待人員。(記者林昱瑄╱攝影) 當天商會準備了豐富的食物供來賓大快朵頤。(記者林昱瑄／攝影)

該活動也有不少年輕朋友參與。谷企平說，商會宗旨便是希望各方無論年紀多多交流，不僅交朋友也交換時事新知，了解各種商業及投資 機會。 工作人員準備烤肉。(記者林昱瑄／攝影)

剛由台灣到亞特蘭大甫一個月，在史柏曼學院(Spelman College)教授中文的Ann Chen，從網路得知消息後，與同事一同到場共襄盛舉，熱心的喬治亞理工同學Stan還協助接送，讓她充分體會海外台灣人的熱情好客。 當天也有許多年輕朋友參與。後排站立者左起：谷企平、辦事處經濟組組長陳新發、亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩。(記者林昱瑄／攝影) 甘斯維爾台灣商會在雷尼爾湖畔的West Bank公園舉辦中秋烤肉。(記者林昱瑄／攝影)

谷企平表示，近期內商會還將舉辦企業創業講座，邀請台灣成功創業家分享知識經驗，另外也將舉辦房地產投資講座，邀請相關人士暢談喬州 最火熱的商業房產地段-喬治亞理工四周區域的經濟發展狀況。