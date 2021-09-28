我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

甘斯維爾台商會 湖畔烤肉慶中秋

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
甘斯維爾台灣商會舉辦中秋節烤肉，吸引了近80人參加。(記者林昱瑄／攝影)
甘斯維爾台灣商會舉辦中秋節烤肉，吸引了近80人參加。(記者林昱瑄／攝影)

甘斯維爾台灣商會日前在雷尼爾湖畔(Lake Lanier)的West Bank Park慶祝中秋佳節，當天復刻了台灣烤肉場景，不僅有豬排，月餅，台灣香腸，柚子，台式飲品等，令與會者開心品嚐家鄉味。

會長谷企平表示，原本一開始計畫活動時僅預計有20、30位參與，沒想到大家反應熱烈，吸引近80位與會。他也介紹了該會新的幹部，包括了副會長陳家琪、財務長秦文皓、秘書長孔繁華與李琳妮，以及當天未能到場的專案經理/文案設計林詠琇。

當天部分與會人士與商會接待人員。(記者林昱瑄╱攝影)
當天部分與會人士與商會接待人員。(記者林昱瑄╱攝影)
當天商會準備了豐富的食物供來賓大快朵頤。(記者林昱瑄／攝影)
當天商會準備了豐富的食物供來賓大快朵頤。(記者林昱瑄／攝影)

該活動也有不少年輕朋友參與。谷企平說，商會宗旨便是希望各方無論年紀多多交流，不僅交朋友也交換時事新知，了解各種商業及投資機會。

工作人員準備烤肉。(記者林昱瑄／攝影)
工作人員準備烤肉。(記者林昱瑄／攝影)

剛由台灣到亞特蘭大甫一個月，在史柏曼學院(Spelman College)教授中文的Ann Chen，從網路得知消息後，與同事一同到場共襄盛舉，熱心的喬治亞理工同學Stan還協助接送，讓她充分體會海外台灣人的熱情好客。

當天也有許多年輕朋友參與。後排站立者左起：谷企平、辦事處經濟組組長陳新發、亞特蘭...
當天也有許多年輕朋友參與。後排站立者左起：谷企平、辦事處經濟組組長陳新發、亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩。(記者林昱瑄／攝影)
甘斯維爾台灣商會在雷尼爾湖畔的West Bank公園舉辦中秋烤肉。(記者林昱瑄／...
甘斯維爾台灣商會在雷尼爾湖畔的West Bank公園舉辦中秋烤肉。(記者林昱瑄／攝影)

谷企平表示，近期內商會還將舉辦企業創業講座，邀請台灣成功創業家分享知識經驗，另外也將舉辦房地產投資講座，邀請相關人士暢談喬州最火熱的商業房產地段-喬治亞理工四周區域的經濟發展狀況。

谷企平(左起)介紹商會團隊：財務長秦文皓、副會長陳家琪、秘書長李琳妮與孔繁華。(...
谷企平(左起)介紹商會團隊：財務長秦文皓、副會長陳家琪、秘書長李琳妮與孔繁華。(記者林昱瑄╱攝影)
左起：江丕仁、王立綱、陳家琪、谷企平、倪寧聖。(記者林昱瑄／攝影)
左起：江丕仁、王立綱、陳家琪、谷企平、倪寧聖。(記者林昱瑄／攝影)

台灣 投資 喬州

上一則

投資台灣招商會 談生醫、電動車及經驗分享

下一則

疑染諾瓦克病毒 喬治城大學130人上吐下瀉

延伸閱讀

柑縣台美商會講座 談財富規畫與傳承

柑縣台美商會講座 談財富規畫與傳承
安良工商會曲藝團暨企城安良曲藝團 聯合舉辦慶中秋賀雙十演唱會成功圓滿

安良工商會曲藝團暨企城安良曲藝團 聯合舉辦慶中秋賀雙十演唱會成功圓滿
外國四大商會：胡志明市嚴格防疫 已迫使部分生產外移

外國四大商會：胡志明市嚴格防疫 已迫使部分生產外移
美國賓州福建同鄉會慶中秋迎國慶 溫馨愉悅

美國賓州福建同鄉會慶中秋迎國慶 溫馨愉悅
橫跨60屆政大校友 南加烤肉慶中秋

橫跨60屆政大校友 南加烤肉慶中秋
太古廣場慶中秋 華洋齊過節

太古廣場慶中秋 華洋齊過節

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
因參與國會暴動，休士頓警局前亞裔警員認罪。(KPRC電視台網頁)

手機照片沒刪乾淨 亞裔警員參與國會山莊暴動漏餡

2021-09-21 20:55
杜克大學(Duke)名列全美最佳大學第9名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 杜克重回前10 名列第9

2021-09-21 15:42
遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了