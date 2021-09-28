甘斯維爾台商會 湖畔烤肉慶中秋
甘斯維爾台灣商會日前在雷尼爾湖畔(Lake Lanier)的West Bank Park慶祝中秋佳節，當天復刻了台灣烤肉場景，不僅有豬排，月餅，台灣香腸，柚子，台式飲品等，令與會者開心品嚐家鄉味。
會長谷企平表示，原本一開始計畫活動時僅預計有20、30位參與，沒想到大家反應熱烈，吸引近80位與會。他也介紹了該會新的幹部，包括了副會長陳家琪、財務長秦文皓、秘書長孔繁華與李琳妮，以及當天未能到場的專案經理/文案設計林詠琇。
該活動也有不少年輕朋友參與。谷企平說，商會宗旨便是希望各方無論年紀多多交流，不僅交朋友也交換時事新知，了解各種商業及投資機會。
剛由台灣到亞特蘭大甫一個月，在史柏曼學院(Spelman College)教授中文的Ann Chen，從網路得知消息後，與同事一同到場共襄盛舉，熱心的喬治亞理工同學Stan還協助接送，讓她充分體會海外台灣人的熱情好客。
谷企平表示，近期內商會還將舉辦企業創業講座，邀請台灣成功創業家分享知識經驗，另外也將舉辦房地產投資講座，邀請相關人士暢談喬州最火熱的商業房產地段-喬治亞理工四周區域的經濟發展狀況。
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