1169位阿富汗難民 將陸續抵北卡

北卡 州衛生與公共服務部(NC Dept. of Health and Human Services)經濟安全高級主管韋斯特(Carla West)表示，大約1169名阿富汗 難民將在未來30天內開始抵達北卡，此行動將持續約六個月。過去十年中，北卡接收了1089名阿富汗難民，去年約有70位。

韋斯特說，許多組織已加緊幫助抵達的難民，包括夏樂的兩個安置機構：當地天主教教區和卡羅來納難民安置機構。洛麗、杜倫、艾許維爾(Ashville)、格林斯博羅(Greensboro)和新伯爾尼(New Bern)也將收留難民。目前尚不清楚有多少難民將來到夏樂。

過去十年中，北卡已接收了來自88個國家的約2萬名難民。 大約23%來自緬甸、16%來自剛果民主共和國、9%來自不丹、來自古巴和伊拉克的則各占8%。

然該州的政治人物並非都支持接收難民。2015年時的州長， 現正競選聯邦參議員的麥克羅里(Pat McCrory)是當年20多位要求聯邦政府停止送敘利亞人至北卡定居的州長之一，他曾說，「作為州長的主要職責是保護北卡公民的安全」，此外，包括聯邦參議員伯爾(Richard Burr)在內的北卡政界人士也呼籲停止收留敘利亞難民。

川普政府大幅降低了美國 每年接受的難民人數。雷根執政初期，上限是20萬多。到2020年10月，此數字已降至1萬5000人。本周一，美國國務院宣布打算將難民上限從2021財年的6萬2500人增加到2022財年的12萬5000人，拜登也已要求國會撥款幫助在美國安置6萬5000名阿富汗人。

據指出，夏樂市在越戰結束後所接待的越南難民和其後代，已成為當地亞裔人口的最多的族群，對當地經濟文化發展貢獻頗多，許多越南裔在夏樂市從事美甲行業。