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喬州槍枝暴力增 小鎮也傳槍響

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州各城鎮過去兩年，兇殺案數量增加。(谷內郡警察局臉書)
喬州各城鎮過去兩年，兇殺案數量增加。(谷內郡警察局臉書)

在喬治亞州議會裡，關於過去兩年槍枝暴力增加的討論大多都著重在亞特蘭大市。共和黨主導的眾議會委員會和州長坎普(Brian Kemp)指責亞城市長未能強硬打擊犯罪。坎普並呼籲將該市犯罪問題列入今秋預定的特別立法會議程。

但亞特蘭大憲報(AJC)調查發現，喬州各城鎮與全美許多城鎮一樣，過去兩年均面臨了兇殺案的增加。根據該州公衛署追踪暴力死亡人數的數據，去年發生的兇殺案中，近一半發生在亞城都會區的克來頓郡(Clayton)、卡布郡(Cobb)、底克甫郡(DeKalb)、富頓郡(Fulton)和谷內郡(Gwinnett)等。這些郡共計有501起兇殺案，比2019年高出了三分之一。該州他地則有556起，年增長21%。

研究人員表示，導致暴力行為的原因具有複雜的社會因素，而疫情的蔓延和警察槍擊事件引發的社會動盪則加劇了這種情況。喬州小鎮官員則說，貧窮、孤立與失職的心理健康系統都造就了此一情況。另外還有家庭暴力、失業、毒品、幫派、槍枝氾濫、法院關閉、警力短缺等。

以都柏林市(Dublin)為中心的勞倫斯郡(Laurens)，去年的兇殺案較2019年翻了三倍。喬州西部小鎮拉格朗日(LaGrange)去年有10起兇殺案，是至少25年來最多的。斯泰茨伯羅(Statesboro)僅有3萬3000人口，去年卻有9起兇殺案。梅肯(Macon)去年有51起案件，是前年的兩倍。哥倫布(Columbus)去年有46起，但單單到今年9月中旬，就已發生了52起。

住在哥倫布市東側的卡弗公園(Carver Park)地區的居民稱，當地的暴力犯罪已無法無天。

街頭賽車手占據了公園。日夜不時傳出槍聲。一些居民在房屋和汽車上發現了彈孔。今年有兩人在公園裡被殺。

Deandra Bradley住家後院面向公園。由於暴力事件頻傳，她不再帶她年幼的孩子去公園玩。當聽到槍聲時，她只能教導孩子們遠離窗戶並趴在地上。

「許多人都很害怕也很生氣，他們希望政府能有所作為，」該市議員塔克(Toyia Tucker)說。

為減少入夜後的暴力犯罪，塔克在2月份推動在晚上7時之後關閉公園。而8月一名婦女遭射殺後，該市在周末關閉了公園，直到實施額外的安全措施，例如增加攝影機。

勞倫斯郡警長迪恩(Larry Dean)表示，都柏林和該郡的幫派和毒品使暴力事件加劇。他說在他監獄裡關押的200人中，約有40人屬於幫派組織。幫派到這個人口不到5萬的社區中已然盤根錯節。

在拉格朗日這個擁有3萬400人的小鎮，自去年初以來已有40人被槍殺，官員們將問題部分歸咎於刑事司法系統的缺陷。市長桑頓(Jim Thornton)說，許多犯罪在保釋、緩刑或假釋的出獄期間再度犯行。

桑頓說，為避免重複犯罪並減少暴力事件，市警察、法院和州假釋官正合作一項新計畫，以便在罪犯獲假釋之前對案件先行分類並審查。

一些地方領導人則設法結合執法和非執法機構以減少犯罪。

梅肯-比伯郡(Macon-Bibb)警長戴維斯(David Davis)說，該地於6月啟動梅肯暴力預防計畫(Macon Violence Prevention)，並在夏季召開了十多次會議，參加人數超過千人。

自8月初以來，梅肯沒有再發生過兇殺案。戴維斯將此歸因於活動提高了社區意識，且警方也積極執法，包括上個月與喬州巡邏隊合作，逮捕了64人。

斯泰茨伯勒也致力於社區參與以減少暴力。市長麥科勒(Jonathan McCollar)表示，疫情加劇了民眾既有的壓力，尤其是在高度貧窮的社區。因此他們建立當地的暴力預防工作組來分析犯罪以發現其犯案模式。該市舉行了多場聽證會，也讓警方多參與社區工作與民眾拉近距離。官員還在過去常被忽視的社區分發口罩和洗手液，也繼續疫情之前便開始的清理和振興工作。

今年到目前為止，該市只有一起兇殺案。

「我們希望讓各社區一同參與，」麥科勒說。 「若讓一部分人感覺被拋棄，是很危險的。」

然個別城市的暴力犯罪趨勢往往跟隨全國趨勢，這也表示地方要為社會問題制定長久的解決方案有其難度。

1988年，在流感大流行和全美犯罪率激增下，奧爾巴尼有27起謀殺案，為全美人均謀殺率最高的城市，被稱為全美謀殺之都。

到2012年，兇殺案已降至4起—此發展與全國兇殺率下降趨勢相吻合。但在接下來幾年裡，全美暴力犯罪率再次上升，奧爾巴尼的兇殺案數量亦升至22起。到2019年，降至13起。

然後新冠疫情襲來，去年全美各城都創下了槍支暴力和兇殺案的記錄。德州達拉斯在年底發生了251起謀殺案，是15年來最高的。堪薩斯城經歷了有史以來最致命的一年，有182人被殺。費城記錄了499起兇殺案，是20年來最高。在曼菲斯，創紀錄的有332人喪生。亞特蘭大有157起兇殺案，是20多年來最高。

在奧爾巴尼共有19起兇殺案，比2019年增加了近50%。 今年到目前為止已有14起。

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