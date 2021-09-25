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美豐獲最佳社區銀行評等各項數據表現亮麗 總資產逾25億 SBA貸款領先群雄

亞特蘭大工商組
美豐銀行總部位於喬治亞州Doraville市。
美豐銀行總部位於喬治亞州Doraville市。

總部位於喬治亞州Doraville市的美豐銀行控股公司(MetroCity Bankshares, Inc.)，表現優越，今年第二季財報各項數字大幅成長，總資產超過25億2000萬元，比去年同期大幅成長46.2%；存貸款也有亮麗成績，分別比去年增長高達46.3%和53.2%；淨收入超過1440萬元；SBA貸款總額在喬州領先群雄。因而在獨立機構最新公布的評鑒中，於近800家十億元規模銀行中脫穎而出，奪得2020年全美表現優越社區銀行的評等。

在全美擁有19家分行的美豐銀行，最近獲得美國獨立社區銀行家協會(Independent Community Bankers of America , ICBA)的肯定。總部設在華盛頓特區ICBA，擁有5700家美國中小型銀行金融組織會員，致力於代表社區銀行業者及其員工的利益。美豐銀行在ICBA的評鑒中，以三年平均稅前總資產報酬率(ROA)3.39的優秀成績，在全美資產逾10億元規模的近800家銀行中，高居第六，獲評為全美2020年表現優秀的社區銀行。

在2006年以3050萬元資本額創立的美豐銀行，在韓裔董事長白樂泳(Nack Paek)與華裔首席執行長陳競鴻 (Farid Tan)攜手領導下，以亞特蘭大為中心，從社區銀行出發，穩健經營，逐步深入社區，在全美已有19家分行。2014年底，該銀行成立控股公司，將美豐銀行由社區銀行走向一個更多元化的金融企業；並在2019年9月股票公開上市。

美豐銀行控股公司2021年第二季財務報告顯示，該銀行延續成長勢頭，第二季度總資產創新高，達到25億2035萬元，較首季度增加3億6350萬元，增長16.9%；比去年同期更是增加了7億9610萬元，增長46.2%。

美豐銀行的優異表現深獲消費大眾與商家的信賴，從去年開始積極配合政府推出聯邦中小企業署新冠疫情紓困方案「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program, PPP) 及「經濟受損災難貸款方案」(Economic Injury Disaster Loan Program, EIDL)，全行上下總動員，幫忙商家貸款，成效卓著，僅僅今年第二季PPP貸款額度便高達9310萬元。而小企業SBA貸款總額截至8月底，高居喬州第一名，估計將繼續保持2021年全年喬州第一名的寶座。

而整個銀行截至6月底的貸款則是20億9000萬元，比首季的18億7000萬增長12.1%，比去年同期的13億6000萬元更是增長53.2%。其中，住宅房屋貸款比第一季多出2億4950萬元，房貸遍及全美各州，除東南各州、紐約、新澤西州和德州之外，貸款人還有伊利諾州、馬里蘭州、麻州、賓州，甚至科羅拉多州和亞歷桑納州。

另外在存款方面，截至 2021 年 6 月 30 日，存款總額為19億7000萬 元，比首季存款總額17億5000萬元增加13.1%，更比去年同期的6億2490萬元增長46.3%。

美豐銀行相關資訊可瀏覽網站：www.metrocitybank.com，總行地址：5114 Buford Hwy NE, Doraville, GA 30340。目前在全美的分行，分別是位於喬治亞州亞特蘭大地區的Doraville、Duluth、Norcross、Johns Creek、Suwanee、Sugarloaf、Peachtree Corners和East Cobb，德州各有三家分行，阿拉巴馬州、維吉尼亞州和紐約州各有兩家，新澤西州及佛羅里達州Tampa各一家分行。

美豐銀行被ICBA評為全美2020年表現優秀的社區銀行，在近800家十億級規模銀...
美豐銀行被ICBA評為全美2020年表現優秀的社區銀行，在近800家十億級規模銀行中排名第六。(取自ICBA網頁)

貸款 新澤西州 喬州

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