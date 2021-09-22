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北卡台鄉會慶中秋 享用月餅、台鐵便當

記者王明心／北卡羅來納州報導
鄉親將各式菜餚放進便當。(記者王明心／攝影)
鄉親將各式菜餚放進便當。(記者王明心／攝影)

北卡台灣同鄉會日前在凱瑞的白橡公園(White Oak Park)慶祝中秋，會長謝金朱說，因疫情未退，不得不放棄以往的聚餐方式，但中秋節是大節不容錯過，想到以前在家鄉時，每逢中秋搭火車返鄉，思念起在台鐵上吃的排骨便當，特別推出訂購台鐵排骨便當和月餅贈送活動。

鄉親領取訂購的台鐵排骨便當。(記者王明心／攝影)
鄉親領取訂購的台鐵排骨便當。(記者王明心／攝影)

200多份便當的全部菜餚都由鄉親合力完成，負責滷製排骨的黃英男醫師用他醫者的細膩心思，以台灣香料和可樂、高粱酒醃泡排骨後，又炸又蒸才完成，他說，當年排骨飯是奢侈品，只有在北上的火車上才得以破例享用，也因此變成他每年上學返鄉途中的一大期待。

發完便當，理事們就地開起理事會。(記者王明心／攝影)
發完便當，理事們就地開起理事會。(記者王明心／攝影)

經營過餐館多年的李文庭自製了專業香腸，他說，太太的親戚以銷售手工香腸為業，他們拿到食譜後如法炮製，成品受到好評，他和太太這次使用家庭工具，花了8個小時，製成200多條香腸，他很高興自己的廚藝成果與鄉親分享。

便當裡其他菜餚如日式黃瓜、宜蘭式酸菜、古早味滷蛋、炒高麗菜等也都是由同鄉們集結回憶下廚烹製，連沒有台鐵記憶的美國女婿和孩子都喜歡。

北卡台灣同鄉會慶祝中秋節，舉行訂便當送月餅活動。(記者王明心／攝影)
北卡台灣同鄉會慶祝中秋節，舉行訂便當送月餅活動。(記者王明心／攝影)

中秋節自然少不了月餅，氣象科學家林欣慕秉著科學實驗精神，再三試驗、改良網路配方，直到做出台北中山北路名店的口味。為了品管，幾位同鄉前一天集中在他家，花了六小時，完成210個素食綠豆椪和蛋黃酥。

蔡家宣(左一)帶著曾在台灣過中秋的先生麥瑞克(Kenric McCay)和孩子一...
蔡家宣(左一)帶著曾在台灣過中秋的先生麥瑞克(Kenric McCay)和孩子一起品嚐台鐵便當和台式月餅。(記者王明心／攝影)

帶著全家與鄰居孩子一起出席的蔡家宣，邊品嘗家鄉美食邊感謝大家的厲害廚藝，她的丈夫麥瑞克(Kenric McCay)曾在台灣過中秋，對烤肉場景記憶深刻，還戴過用柚子做的帽子。

看到大家對台鐵排骨便當的喜愛，謝金朱說，理事會正商討將這份對家鄉口味的喜愛為大愛，計畫把台鐵便當送給警察、消防員、醫護人員，分享來自寶島人民的愛心。

台鐵 台灣 警察

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