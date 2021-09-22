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北卡首位華裔議員 顧泓彬參選教堂山市長

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡第一位華人市議員顧泓彬參選教堂山市長。(取自顧泓彬競選網站)
北卡第一位華人市議員顧泓彬參選教堂山市長。(取自顧泓彬競選網站)

四年前當選教堂山(Chapel Hill)市議員，成為北卡第一位華裔市議員的顧泓彬，今年決定更上層樓，參加競選該市市長。她說，市議員經驗讓她深切感受到市府作為不足，也從中了解市民需要，即使角逐市長選戰難度高，但她下定決心奮力一戰。

已在教堂山居住27年的她，畢業於教堂山北卡大學，數十年的定居讓她和這城市緊密結合，其兩個孩子也在教堂山出生長大，她以該地優良自然環境、豐富社區生活、高品質公共教育為豪。然而這幾年她眼見鄰近地區蓬勃發展，教堂山卻在走下坡，市區不少店家關門或停業、市政老舊、公寓過度開發，缺乏整體配套規畫，浪費了當地綠意盎然的美好環境，因此心中十分焦急。

當上議員後，她有機會進一步了解市政細節，發現現任市長以經濟發展為名，處處給予開發商特批優惠條款，商人從中得利，市民卻稅賦加重，生活品質下降，民怨四起，她也因此決定挑戰市長職位，志在建立改善人民生活為首要目標的市府。

她說，教堂山是大學城，但經濟不能過分依賴大學，以去年疫情為例，學生回家上網課，市中心商家就紛紛倒閉。此外，當地房產持續開發，也因此導致大批樹木砍伐，環境受到破壞，也使城市負擔加重、洪水隱患加劇。

她主張利用教堂山的特色，與大學合作，鼓勵創新經濟、扶持當地小企業，創造具有活力和韌性的多樣性經濟，使教堂山成為充滿活力的創業活動中心。

為保護城市自然環境，她倡議建設宜居、以行人和自行車為中心的社區，多多植樹，使綠樹再度成為教堂山的品牌，並通過全鎮的綠色基礎設施，管理高溫和雨水所造成的影響，以應付未來幾年所要面對的極端氣候，和所可能造成的人員和經濟損失。

經歷這次全球大流行病，她說，人們意識到沒有人能遺世獨居，必須相互依靠，才能保障健康和安全，因此重建一個強大和包容的社區是當務之急。

用來聯繫人群的市中心廣場、人行道、自行車道和綠道，都是重要的社會基礎設施，需要整頓維護。社區由小孩和家庭組成，需優先考慮安全的操場、體育設施、早期教育計畫和文化藝術活動，支持多元化社區。

她承認第一代移民參選有諸多困難，四年前有人在橙郡臉書社群表示對「不在美國出生的人」參選感到震驚，有人對該市「無法推出更有資格的候選人」覺得羞恥，有人還建議她取個英文名字。

四年後這些狀況消失，取而代之的是競選對手以她沒有主流人脈和資源，無法帶領市府為抨擊重點。她說，和四年前一樣，她秉持初心，只求盡力，若能因此讓大家重視改善教堂山，打造當地成為以人、環境和社區為中心的宜居環境，並激起華人參政議政的興趣，她的參選就有價值。

有意捐款或加入義工者，可上網：https://www.hongbin4mayor.org/

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