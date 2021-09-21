全美最佳大學 杜克重回前10 名列第9

杜克大學(Duke)名列全美最佳大學第9名。(記者王明心╱攝影)

「美國 新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)上周發布2022年美國最佳大學排名榜，其中杜克大學排名第九，教堂山北卡 大學(UNC-Chapel Hill)和維克森林大學(Wake Forest U)並列第28位，洛麗北卡州大(NC State U in Raleigh)列第79名。

這是該雜誌第37年舉行排名活動，在2021年春夏期間進行調查，根據SAT和ACT分數、高中班級排名、班級規模、師生比例、平均畢業率、畢業率表現、教師擁有博士學位率、全職教師比例等17項學術品質指標，評估1466所授予大學學位的美國教育機構，得出此份調查報告。

杜克大學(Duke)前年排名第10，去年落至第12名。今年再度回到前10，與加州 理工學院、約翰霍普金斯大學、西北大學並列第9名。

在滿分100分之下，杜克的總分為93分，畢業率和保留率全國排名第4；師生比例為6比1，學生人數少於20人的班級佔75.4%，97%的第一年學生繼續留下來讀第二年。該校學雜費一年6萬489元，42%的大學部學生擁有某種基於需求的經濟援助，平均獎助金額為5萬3409元。畢業生起薪中位數為6萬8900元。

教堂山北卡大在全美公立最佳大學名單中高居第5，北卡州大則在此排行榜位居第32名。

教堂山北卡大學師生比例為15比1，學生人數少於20人的班級占46.4%，96%的第一年學生繼續留下來讀第二年，畢業率86%。該校學雜費外州學生一年3萬6776元，本州學生8992元。畢業生起薪中位數為5萬1500元。

維克森林大學師生比例為11比1，學生人數少於20人的班級占49.9%，畢業率85%。該校學雜費5萬9770元，27%的大學部學生擁有某種基於需求的經濟援助，平均獎助金額為5萬2881元。畢業生起薪中位數為5萬6800元。

洛麗北卡州大師生比例為15比1，學生人數少於20人的班級占37.1%，畢業率59%。該校學雜費外州學生一年2萬9916元，本州學生9131元。畢業生起薪中位數為5萬7600元。

北卡其他上榜的學校還有伊隆大學(Elon University)第83名，威名頓北卡大學(UNC-Wilmington)第187名，東卡羅來納大學排名第213位，夏樂北卡大學(UNC-Charlotte)是227。