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愛默蕾、喬治亞理工、喬大全美大學50佳

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

根據「美國新聞與世界報導」的全美最新頂尖大學年度排名顯示，喬治亞州幾所大學分別在文科、最具創新性、最有價值、退伍軍人最佳大學和最佳整體學校排名中獲得不錯的成績。

該排名考慮了畢業率、畢業生債務、招生數據和同行評估等因素。

愛默蕾大學(Emory)在全美大學中排名第21位，是喬州所有大學排名最高的。喬治亞理工和喬治亞大學分別並列第38位和第48位。

在公立大學的排行榜中，喬治亞理工學院排名第十，喬治亞大學則排在第16位。

位在底卡特(Decatur)的Agnes Scott學院分別在最具創新性的文理學院和大一學生體驗兩排名上名列第一。

貝瑞學院(Berry)被評為南部最具價值的地區大學，每年折扣後的學費(約為總學費的一半)約為5萬4450元。斯佩爾曼學院(Spelman)連續15年被評為全美最好的非裔大學。

喬治亞州立大學和喬治亞理工學院分別在最具創新性的國立大學中排名第二和第四。

愛默蕾大學與密西根大學和教堂山北卡大學並列為全美第四好的護理專業大學。

在退伍軍人最佳大學排名中，喬治亞理工學院與其他三所學校並列第16位。北喬治亞大學(UNG)是南部排名最高的地區型喬州公立大學。

斯佩爾曼在全美文理學院中排名第54位，是喬州所有大學中排名最高的。Agnes Scott則排名第66。

喬州 喬治亞州 美國

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