喬州農村人口減 共和黨重畫選區棘手

幾十年來，喬治亞州的鄉村地區一直是決定該州政治版圖的重鎮，然而農村人口持續減少，今秋喬州 議會重畫選區時，可能因此導致一些代表偏鄉的議員失去席位。

根據最新的人口普查數據，在2010年至2020年期間失去居民最多的州參、眾議會的各五個選區均位於農村，而增長最快的則在亞特蘭大、奧古斯塔(Augusta)和沙凡納(Savannah)附近的都會區。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，位於喬州中部的州眾議會第139選區，過去十年中失去了16%或約8600名居民。涵蓋該州西南部11個郡在內的第12選區則失去了近10%的居民，約1萬6000人。

喬州議會每隔十年，就會根據人口普查結果來重畫州和國會選區。

該過程將由州議會多數的共和黨 負責，他們將重畫選區，使其在明年選舉中占有優勢。通常多數黨會以有利於保持控制權的方式重畫，而少數黨則試圖保住目前席位。

但隨著喬州農村人口的流失，都市區增幅巨大，共和黨人希望在日益多樣化的郊區和偏鄉地區，繪製傾向於該黨的選區地圖也面臨挑戰。

喬治亞大學(UGA)政治學家布洛克(Charles Bullock)說，「這將造成南喬州將其席位被迫讓給北喬州，更具體地說，是把席次轉移到亞特蘭大都會區，此趨勢已持續了大約50年」。

布洛克表示，當代表農村的民主黨 人較多時，議會一般會試圖把兩個民主黨人配在同一個選區，以確保其中一個敗選或因此退休。「我不確定他們這次能否做到這一點，」因為目前代表過去10年人口流失最多的三個參議會選區：第12、26和15選區的民主黨州參議員僅有四位，且恰好都是非裔。

根據「聯邦投票權法案」(Federal Voting Rights Act)，各州不得通過瓜分非白人選區或將農村非裔議員集中到同一選區，以稀釋非白人的選票。

「如果共和黨要拆掉目前由非裔議員控制的任何地區，必須當心，那肯定會讓他們挨告。」

州參議會民主黨核心小組主席帕倫特(Elena Parent)表示，雖然一些人口損失最大的區域可能是由民主黨擔任議員，但喬州農村的人口總體下降地區的大部分席位是由共和黨任議員。

「總體來說，民主黨地區的人口狀況比共和黨地區要好得多。」

布洛克說，共和黨人如果從長遠來看，必須考量未來十年喬州人口變化，選擇穩抓住重點區域，並放棄次要地區。

州眾議會方面，共和黨所控制選區的人口增長速度略快於民主黨，且這些地方的種族越來越多樣化，尤其是在亞城都會區周邊的郡，如切洛基郡(Cherokee)和福賽斯郡(Forsyth)。

從歷史上看，大多數非白人選民傾向支持該州的民主黨候選人。

帕倫特表示，喬州種族多樣性增加，共和黨要重畫選區挑戰將越來越高，「共和黨選民比例不像以前那麼高了。」