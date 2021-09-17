中華學人協會 談職涯發展挑戰與機會

學人協會舉辦線上講座，探討在美國科學與工程學者專家的職涯發展，以及海外的職涯發展機會。(螢幕截圖)

美東南區中華學人協會日前舉辦了線上講座，由該會蔡宜長教授與張嘉蘭會長籌辦主持，活動中分別針對在美國 科學與工程學者專家的職涯發展，以及海外的職涯發展機會進行討論與經驗分享。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍致詞時表示，感謝協會舉辦此活動，加深台美專業人士與美國社會之間的連結。辦事處經濟組組長陳新發則介紹了經濟部延攬海外高科技人才的ContactTAIWAN.tw網站。駐美台北經濟文化代表處科技組組長楊琇雅說，該組在全美11州推動台美科技交流，促進學界及企業合作，其中學人協會是很重要的夥伴。

美國國家工程院士、中研院院士與喬治亞理工講座教授吳建福博士分享經驗表示，找工作 時需綜合考量多方因素：薪資、適合性、轉換跑道可能性、地點、未來發展等，也提到了不同職場環境的比較，他說，通常政府單位給的薪資較低，但福利 較好也較穩定，且壓力較小；業界薪資較高；學界薪資通常較低。

他提醒與會者，開始工作時，應與同事培養共同興趣，了解辦公室政治，但不要加入任何一派，拿到offer時該如何談判？他建議不要貪心，應綜合考量薪資與整體福利。

Oak Ridge National Laboratory的王介博士說，找工作除了主動出擊外，有時也可以增加人脈，讓工作來找你。他建議多參加networking，像是專業領域組織，參加研討會等。愛默蕾大學住院醫學物理師的張致維博士則建議，找工作時應從生活方式、家庭、工作安全、自尊等四方面思考。

另外，永奕科技前總經理、2018年玉山科技協會會長戴念華，以及喬治亞理工講座教授、華新麗華前總經理梁越昇博士也在講座中分享了己身決定回台的工作經驗，其思考決策過程與所面臨的挑戰。

戴念華說，選擇海外工作時，應選能讓自己同時完成人生其他目標的地點，而非僅只是為了工作本身。選擇過程中，家人及朋友也是很重要的影響因素，文化、語言、食物也是考量重點。

蔡宜長表示，2022年協會也將針對創業，及亞裔美國人的Diversity、Equity、及Inclusion開設工作坊。