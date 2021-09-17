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跟風抖音挑戰 青少年偷竊公物賺讚

記者林昱瑄、王明心／綜合報導
佛州塞米諾爾郡公立學校內有學生將馬桶座整個拆除。(塞米諾爾郡公校)
佛州塞米諾爾郡公立學校內有學生將馬桶座整個拆除。(塞米諾爾郡公校)

社群媒體抖音(TikTok)上一項名為devious licks的挑戰近日風靡多州。許多學生將自己在學校所偷得東西的成果影片上傳至抖音，藉此增加網路點讚(likes)數，包括喬治亞、佛州、北卡等多個學校校園均傳出災情。

無論學校物品體積大小，都可以成為學生的「戰利品」，包括了滅火器、電腦、時鐘、桌椅，門等，也有學生破壞學校廁所，打破馬桶、鏡子，把水槽和放洗手液的容器從牆上拆下來，破壞通風口和水管後，然後拍下「戰績」，上傳到抖音分享，來贏得更多讚數。

在喬州富頓郡(Fulton)的Riverwood高中生Max Orston表示，看到有人拆下校內廁所隔間的隔板並帶走。

一名該校學生因偷竊公物而被停課，這類的破壞迫使Riverwood高中不得不關閉男生廁所。校方表示，目前要求教職員需陪學生去洗手間，該校還暫時關閉販賣機，以減少進一步可能的破壞行為。

富頓郡學區針對校此事件發表了聲明，「我們已在兩所學校，發現幾件挑戰抖音而涉嫌破壞廁所清潔用品的案例，涉案學生都將受到懲處。」

亞特蘭大公立學校亦表示，最近在Midtown高中的男生廁所中的洗手乳機、紙巾分配器、水槽、烘手機均遭到破壞，學生們還故意讓廁所淹水並在牆上塗鴉。

Lassiter高中校長Chris Richie警告學生自制，否則可能觸法。

佛州塞米諾爾郡(Seminole)公立學校的通訊官勞倫斯(Michael Lawrence)則表示，「目前已在12所中學和9所高中內發現此類破壞或偷竊情形。」

勞倫斯說，孩子們損壞了水槽、洗手乳機及紙巾分配器，拆除了牆上的瓷磚，甚至將馬桶整個拆除，該學區預估，修繕這些破壞可能需耗費數千元。

勞倫斯表示，目前尚未知有多少學生被捕，但表示學區對此事將採取零容忍政策，他說，紀律處分可能包括停學、開除，甚至刑事指控。

北卡洛麗維克菲爾德初中(Wakefield Middle)的廁所也遭到學生破壞，學校因此須限制學生上廁所時間。

據WRAL電視台報導，該校廁所被破壞後，不得不在上課時間關閉廁所，以防有人進入破壞。教師們排時間表，讓全班同學在同一個時間上廁所，旁邊有教職員監看著。

針對媒體報導，抖音表示正在刪除devious licks的相關內容，並發表聲明稱，「希望用戶確保社區安全並為創作負責，公司不允許內容促成犯罪。」

各地中學生展示參加抖音devious licks挑戰的「戰利品」或是記錄其過程，...
各地中學生展示參加抖音devious licks挑戰的「戰利品」或是記錄其過程，包括COVID檢測包、桌子，或是正試圖拆取水槽。(取自抖音)

抖音 學區 佛州

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