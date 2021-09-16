抖音挑戰風靡青少年 偷竊或破壞學校公物以獲取點讚

各地中學生展示參加抖音devious licks挑戰的「戰利品」或是記錄其過程，包括COVID檢測包、桌子，或是正試圖拆取水槽。(取自抖音)

社群媒體抖音 (TikTok)上一項名為devious licks的挑戰近日風靡多州。受其影響的學生從學校偷東西將其成果上傳至抖音，藉以獲得網路點讚(likes)。這股風潮也傳到了包括喬治亞、佛州 、北卡的學校，多個校園內傳出災情。

無論體積大小，都可以成為學生們的「戰利品」，包括了滅火器、電腦、時鐘、桌椅，門等。也有學生破壞學校廁所，打破馬桶、鏡子，把水槽和放洗手液的容器從牆上拆下來，破壞通風口和水管後，拍下「戰績」，放上抖音分享，仍舊可以得到網路上的點讚。

在喬州富頓郡(Fulton)的Riverwood高中生Max Orston表示，看到有人拆下校內廁所隔間的隔板並帶走。

一名該校學生因偷竊公物而被停課。而這類的破壞迫使Riverwood高中不得不關閉男生廁所。校方表示，目前要求教職員需陪學生去洗手間，並且暫時關閉販賣機，以減少進一步可能的破壞行為。

富頓郡學區 針對校此事件發表了聲明：「在兩所學校內，我們已確認幾件因抖音挑戰而涉嫌破壞廁所清潔用品的案例。所涉及學生都將受到懲處。」

佛州塞米諾爾郡(Seminole)公立學校的通訊官勞倫斯(Michael Lawrence)則表示，「目前已在12所中學和9所高中內發現此類破壞或偷竊情事。」

勞倫斯說，孩子們損壞了水槽、洗手乳機及紙巾分配器，拆除了牆上的瓷磚，甚至將馬桶整個拆除。

學區預估，修繕這些破壞可能需耗費數千元。

勞倫斯表示，目前尚未知有多少學生被捕，但表示學區對此事將採取零容忍政策。

他說，紀律處分可能包括停學、開除，甚至刑事指控。

而在北卡洛麗維克菲爾德初中(Wakefield Middle)的廁所則遭到學生破壞，學校必須限制學生上廁所的時間。

據WRAL電視台報導，該校廁所被破壞後，不得不在上課時間關閉廁所，以防有人進入破壞。教師們排時間表，讓全班同學在同一個時間上廁所，旁邊有教職員監看著。