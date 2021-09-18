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中國城秋季園遊會回來了！10.9載歌載舞 吃喝玩樂 暢快無限歡迎擺攤

亞特蘭大工商組
亞特蘭大中國城歡迎大眾一起來載歌載舞，一同歡樂。
亞特蘭大中國城歡迎大眾一起來載歌載舞，一同歡樂。

年年舉辦的亞特蘭大中國城秋季園遊會(Atlanta Chinatown Fall Festival)，回來了！去年因疫情讓大家悶壞了，在停辦了一年後，活動主持人萬筱華歡迎大眾參與10月9日(周六)在中國城舉辦的秋季園遊會，希望在這個天涼好個秋的秋收季節，欣賞勁歌熱舞，大夥兒一同歡樂。

中國城秋季園遊會從上午11時起到下午4時，在中國城中庭東方花園舉行。歷年以來，中國城都會在中秋節前後舉辦一場熱鬧滾滾的中秋園遊會，當天華洋老少闔家光臨，熱鬧成一片。大家或是在各攤位中穿梭，觀賞現場揮毫的中國書法展示，吃著中華小吃、月餅和零食，或是觀賞不同民族風味的表演，如華人的懷舊老歌、拉美裔的英語歌唱、現代中文繞舌歌、嬌嬈多姿的民族舞蹈表演及日裔歌手演唱等，而獎品豐富的猜燈謎活動更吸引大眾的熱烈參與，爭相絞盡腦汁找尋答案，達到賓主盡歡的娛樂效果。

萬筱華歡迎所有的舊雨新知均來參與這項免收入場券的活動，並歡迎社團、個人、與學校等報名擺設各類遊戲、文化、糕點、冰品攤位。有意設攤位者可與她洽詢，電話：678-458-0788。中國城地址：5383 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。

亞特蘭大中國城將再現2019年秋季園遊會的歡樂景象。
亞特蘭大中國城將再現2019年秋季園遊會的歡樂景象。

中國 日裔 疫情

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