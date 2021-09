AARP公布各項調查顯示亞裔遭歧視未來將用更多數據展現亞裔長者問題

左上起順時鐘為Van Ta Park,Russell Jeung,Drishti Pillai,Debra Whitman和Daphne Kwok。(AARP提供)

AARP樂齡會日前召開會議,公布各項針對亞裔 進行的調查顯示在新冠病毒COVID-19大流行的過去6個月中,60%亞裔遭到歧視,41%表示他們增加了對種族歧視 的負面體驗;並在與COVID-19相關的種族偏見調查結果中:59%(50 歲及以上的人佔 44.7%)認為亞裔族群生活更加危險。這些調查的關鍵結果和分類數據,引起大眾對50 歲以上亞裔面臨關鍵問題的關注,未來希望用更多數據展現亞裔長者在美國 遇到的問題。

AARP舉辦的這項網上虛擬小組會議「AARP #StopAsianHate Panel: Backing Up Our AAPI Elders with Data」─從數據的角度關注反亞裔仇恨問題。該活動包括研究專家就50歲以上亞裔的最新問卷調查結果發表演講與討論,主題包括COVID-19對亞裔長者的心理和健康影響、亞裔仇恨事件的自我報告及影響亞裔女性 50 歲以上的仇恨事件。

與會小組成員包括全國亞太裔美國婦女論壇(NAPAWF)研究經理Drishti Pillai,Stop AAPI Hate聯合創始人Russell Jeung,加州大學舊金山分校社區衛生系統系教授Van Ta Park。該小組由AARP協會多元化、公平和包容、亞裔美國人和太平洋島民受眾策略副總裁Daphne Kwok主持。

AARP 執行副總裁兼首席公共政策官 Debra Whitman強調數據對亞裔社區的重要性。 Whitman負責監督 AARP 研究,關注解決亞裔研究的兩個主要問題:亞裔研究的缺乏和圍繞該方法的挑戰,而數據是講述有影響力的強大工具。但是亞裔社區持續缺乏數據,使AARP無法講述完整的故事。

在COMPASS指南針調查該小組討論會中,Van Ta Park披露,該研究中有近一半的參與者 (47.1%) 年齡在 50 歲及以上,他並指出有關歧視和 COVID-19 相關種族偏見的驚人發現。

Russell Jeung報告65歲以上亞裔長者遭受種族主義的經歷。在停止仇恨亞裔調查中,讓 Jeung最感覺不安的是弱勢群體最易受到攻擊,他們包括:9.9%未滿19歲,7%超過 60歲,長者面臨兩倍的人身攻擊(與其他亞裔美國人相比),女性受到攻擊的頻率是男性的兩倍。

此外,在全國停止反亞裔仇恨調查中亞裔的老年人報告的數量很大。Jeung指出,值得注意的是「全美10%的亞裔美國人是老年人。但由於亞裔老年人往往少報,我們實際只得到 7%的事實表明,我們的老年人可能有不成比例的目標。」

Drishti Pillai則針對NAPAWF對50歲及以上亞裔美國人和太平洋島民女性的投票和政策優先事項進行調查,顯示70%的人口受到反亞裔仇恨和種族主義的影響。

有關「為我們亞裔長者辯護」(Advocating For Our Elders):「用數據支持我們的亞裔長者」(Backing Up Our AAPI Elders With Data)資料詳情,可瀏覽 AARP AAPI 社區 Facebook 頁面 (@AARPAAPI)。