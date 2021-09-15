北卡佛光山文化訓練課 青少年收穫豐

全體學員和道場義工合影。(記者王明心／攝影)

福爾摩沙海外青少年文化大使協會(FASCA)洛麗分會，日前在北卡佛光山進行文化訓練。分會導師陳翰儀和佛光山住持滿普法師共同設計打坐、書法 、佛教文化介紹等課程，讓在美國 長大的第二代收穫滿滿，並從中認識影響台灣 人民生活的重要文化元素。

同時是洛麗中文學校校長的陳翰儀解釋FASCA培訓計畫中，文化課程是必修時數裡重要的一環，而佛教文化對中華文化、台灣人民生活、民俗傳統有著深遠的影響。經與佛光山滿普法師商量，而促成了這次的結緣機會，此外，活動也考量疫情，因此所有學員都戴了口罩上課。

佛光山住持滿普法師帶領FASCA學員跑香、打坐、寫書法、參觀道場。(記者王明心／攝影)

滿普法師說，現代人生活太跳躍浮動，需要練習沉澱，且越早學習越好，她帶著孩子練習跑香(walking meditation)和打坐，無論是動態或靜態，都求心無旁騖，專心一意。她說，寫書法也是種禪修，教孩子正襟危坐，恭謹地照著面前的抄經本，一筆一畫地描下心經。與會學員並跟著滿普法師參觀道場，聽其解釋牆上的佛陀紀念館壁畫、星雲大師倡導的人間佛教理念、道場陳列的百年觀音雕像等。

最後，十名來自夏樂和三角地區的學員還觀看了「全方位找自己」短片，滿普法師勉勵學員找出自己的興趣，並發展成服務他人的能力，特別強調中華文化中的「孝順」，稱西方社會常只強調尊重，但孝順更深入提升了「尊重」的道德內涵。

學員張允兒(左)和張可璇的書法作品。(陳翰儀提供)

孩子們在課程中收穫豐富，11年級的陳志陽(William Chen)說，他記得法師要他們給別人歡喜、方便、信心，尊重和感謝父母，也學到要怎麼更好的對待別人。8年級的陳志恆(Robert Chen)說，他學到對人要和善有耐心，也覺得打坐和寫毛筆字好玩又有趣。12年級的張可璇覺得打坐讓她平靜，妹妹張允兒甚至覺得打坐讓她感覺到自己的心跳。13歲的蔡安得(Andrew Tsai)表示，要繼續練習那天學到的打坐方法。

佛光山贈與每名學員一個結緣品。(記者王明心／攝影)

陳翰儀感謝佛光山對FASCA的支持協助，讓這些孩子們能一窺亞洲宗教的理念，進一步了解佛教對台灣文化的影響，相信能擴展學員的心胸視野，培養現今義工所應具備的世界觀和虛心服務的理念。