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北卡共和黨紀念911罹難英雄 華人熱烈參與

記者王明心／北卡羅來納州報導
財務部主席西里爾德(Dick Hilliard)帶領大家謝飯禱告。(記者王明心／攝影)
財務部主席西里爾德(Dick Hilliard)帶領大家謝飯禱告。(記者王明心／攝影)

北卡共和黨維克郡黨部於911當天在洛麗希爾頓飯店舉行「橡樹下」(Under the Oaks)紀念餐會，邀請倖存者及受到911衝擊的人士分享經歷。主席史瓦恩(Alan Swain)說，該餐會主要紀念罹難英雄；當天華人參與熱烈，不僅認購席位，也大方標下慈善拍賣會物件。

紀念會的主講人是曾在五角大廈任職，並兩度被派往阿富汗參戰的北卡副州長羅賓森(Mark Robinson)。他說整個事件好像電影場景，但電影沒有真正的死傷，911卻造成許多家庭不幸。他說這件事教了人們幾件事：下一刻難料、美國的合一、自由並非免費(Freedom is not free)。

他哀慟表示，那些遇難者早上和家人道別時，不知道那就是永別，而救援者明知道大樓有隨時倒塌的危險，仍毫無畏懼，全力付出。911事件讓大家看到美國遇到危機時，沒有黑白、不分紅藍，一起面對，顯示出美國的合一及勇氣，要珍惜得之不易的自由。

當美國航空公司班機被劫持撞入五角大廈時，正在該樓裡工作的前海軍指揮官岡薩雷斯(Paul Gonzales)被震飛到15呎之遠。

他說，當時四處都是大火和濃煙，他幫一個著火的同事除去身上的燃燒材料，救援被困在飛機殘骸中的同事，在黑暗中找到出口路線並帶著16個同事逃離。他身負重傷，住院治療15天，後遺症至今仍每天困擾他，但他說那天是他最蒙福的一天，因為本該死去的他居然還活著，他想念他去世的同事，也佩服美國在這個事件後表現的強大復原能力。

美國陸軍軍官和飛行檢查員威爾遜(Jayson Scott Wilson)說，911徹底改變了他的人生。他因此事件而在接下來的14年間，六度被派往阿富汗，實際參與了無數戰鬥及維和行動。他說他在阿富汗駐軍的40個月間，深刻體認戰地生死與共的同僚情感，也親眼看到許多種族滅絕下倖存的孤兒，他期望大家珍惜生命，更感念那些付上生命保家衛國的軍人。

現場特別為911事件犧牲者預備一個象徵性的餐桌。(記者王明心／攝影)
現場特別為911事件犧牲者預備一個象徵性的餐桌。(記者王明心／攝影)

華人在紀念會中表現了高度的參與，一名不願具名者在最後的慈善拍賣會中，以最高價得到六項拍賣品中的兩項，表達對此歷史悲劇的心意。

911紀念會的致詞者(左上起順時針): 共和黨維克郡主席史瓦恩(Alan Swa...
911紀念會的致詞者(左上起順時針): 共和黨維克郡主席史瓦恩(Alan Swain)、北卡副州長羅賓森(Mark Robinson)、前海軍指揮官岡薩雷斯(Paul Gonzales)、前阿富汗駐軍威爾遜(Jayson Scott Wilson)。(記者王明心／攝影)

數位華人踴躍購桌贊助，伍永基醫師(Wing Ng)邀請警察和家人共享餐會，向他們致敬。劉先生受邀坐在由華人出資的貴賓席上，回憶當年他才來美國一年，內心受到很大震撼，深覺國家安全和個人安全緊密相連，也痛心這次阿富汗撤軍的不當做法。跟父母一起參加的陳姓高中生說，英雄們的故事令人感動，也讓她反思「自由並非免費」的寶貴教訓。

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