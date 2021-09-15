拜登強推疫苗 喬州小企業主憂心流失更多員工

Delta變種病毒使喬治亞州新冠確診激增、ICU重症床位使用率更達到97%，寫下疫情爆發來最高紀錄，該州越來越多企業因此要求員工打疫苗 。總統拜登 上周宣布，百人以上的企業須確保員工全部接種疫苗，否則就要每周接受檢測，不過，部分業主對此作法不以為然。

霍華德(Doug Howard)是六家喬州 五金行的共同擁有人，他希望所有員工都能接種疫苗，保護自己也保護他人，但是對於拜登強制企業推動疫苗，他覺得「愚蠢」(Nuts)。

他擔心一些員工會因不想接種而離職，霍華德說，自己常因找不到足夠的客服、修繕或防盜的人手而耗盡心力，「小企業的人力已經很緊繃，聯邦此舉讓我們如何吃得消？」

他說，如果店內最好的員工拒絕接種，他仍會讓他繼續工作，「肯定不會想要因每周強迫他接受檢測而失去好員工」。

食品製造公司Suzanna's Kitchen的老闆則打算先觀望大企業的反應再做決定，他已要求員工遵照食品安全和工作場所預防措施。但聯邦的強制接種措施，很可能害他流失更多的員工。

對於拜登的命令，家得寶(Home Depot)、可口可樂和南方公司(Southern Co.)等喬州大企業沒有公開表示意見，只表明正進行評估並會繼續鼓勵員工接種疫苗。Publix、Kroger、可口可樂和Chick-fil-A等公司亦無要求員工接種。

最近幾周，總部位於喬州的UPS、Invesco、Emory Healthcare、Piedmont Healthcare、Wellstar Health System和Cox Enterprises，均要求員工接種疫苗，尤其須進入辦公室或醫療院所者。UPS的疫苗要求則未包括前線司機和包裹處理人員。

Walgreens和CVS要求進辦公室的員工須接種，但不要求各店收銀員接種。

達美航空已要求新員工全面接種疫苗，並要求未接種者每周進行檢測，另將在11月起向尚未完全接種者每月額外收取200元的健保費用。

與此同時，喬州州長坎普(Brian Kemp)威脅要將聯邦此舉告上法庭，稱其「公然非法越權」(blatantly unlawful overreach)。

亞城勞雇律師艾文(Mac Irvin)表示，一些企業領導人可能會反對此要求並避免執行。但他也覺得不會有公司能長期不遵守規定而逍遙法外，他說，已預見會有「心懷不滿的員工向職業安全與健康管理局提出投訴」。

對於已經或在考慮強制疫苗接種的公司，艾文表示，拜登的命令「為公司提供了開始強制執行的保障」。