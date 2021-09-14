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喬州公立大學不強制戴口罩及打疫苗 20校師生抗議

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
抗議人士在喬州州立大學校園內，要求大學系統強制戴口罩及打疫苗。(美聯社)
抗議人士在喬州州立大學校園內，要求大學系統強制戴口罩及打疫苗。(美聯社)

儘管疫情再起，喬治亞公立大學系統對於口罩疫苗的立場仍舊未曾改變，代理校監麥卡尼(Teresa MacCartney)日前表示，不會強制教職員與學生在校園內戴罩或施打疫苗。喬州約20所公立大學的教職員及學生對此不滿，即起發起至少為期一周的系列抗議活動，希望校方能在校園中採取更嚴格的防疫措施，包括強制戴口罩。

麥卡尼重申，該系統遵循州長坎普(Brian Kemp)和控制學校財源的共和黨議員領導；不過，喬治亞大學(UGA)、喬治亞理工(Georgia Tech)和喬治亞州立大學(GSU)的教職員團體已經通過決議，要求教職員與學生在校園內強制配戴口罩也必須施打疫苗，並讓校園自行決定包括教員是否能夠轉成線上教學；北喬治亞大學(UNG)稍早則已通過了類似的決議。

因不同意該州公立大學系統不強制戴罩的政策，喬州一些教授已經辭職，且至少有一位教授遭到解雇。

「州長任命的校董會根本不顧我們的死活，也不關心民眾是否生病，」喬州州立大學教授西蒙茲(Wendy Simond)說，她因此組織了名為「死亡」(die-in)的抗議活動，該活動並受到喬州校園工作人員工會(United Campus Workers of Georgia)的支持。

去年，該州大學一些教職員生向大學系統施壓要求取消某些面授課程，多校也有抗議活動發生。喬州大學系統去年強制要求戴罩，並允許一些教授完全線上教學，該系統官員則在3月時表示，今年秋天校園會「恢復正常」，教室、宿舍和體育場都將取消室內容納人數的限制。

數據顯示，18至22歲的大學生長期以來染疫比率高，喬州該年齡段的病例數有所增加，但目前已被5至17歲的孩童染疫人數超過。

美國大學教授協會喬州會議(Georgia conference of the American Association of University Professors)的統計顯示，8月份喬州各大學共報告逾4400多個案例。

麥卡尼說，大學系統繼續與坎普「保持一致」，雖然坎普任命所有的校董，但不至於影響其決定。

坎普日前表示，強制戴口罩是製造校園的分裂，那些想戴口罩者可戴口罩，來保護自己和他人，他則希望喬州大學系統繼續專注於使符合條件者接種疫苗。他還與共和黨州議員們，針對拜登宣布的廣泛疫苗要求加以譴責，表示這是對個人自由的攻擊。

麥卡尼表示，雖然他們可接受「激烈的辯論」，但人們應該互相保持尊重。

麥卡尼說：「攻擊校長和校園管理人員不僅沒有效，該校系統的決定也不會因此改變。」

這些教職員工即日起，每天至少會在15個校區內舉行抗議，不過一些抗議組織者也表示，此舉說服校董改變決定的可能性不高。

喬州 口罩 疫苗

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